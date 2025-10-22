Racing sueña en grande: visita a Flamengo y abre las semifinales en el cuco del Maracaná

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el Estadio Maracaná , por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La Academia se medirá, en Brasil, con uno de los equipos más temidos del continente, buscando un gran resultado que le permita cerrar la serie en El Cilindro.

Racing llega a esta instancia tras eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, con goles de Adrián Martínez en la ida y Santiago Solari en la vuelta. Antes, había superado a Peñarol en octavos de final (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda) y terminó primero en el Grupo E con 13 puntos. En el torneo local, La Academia venció 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de playoffs.

Por su parte, Flamengo avanzó a semifinales tras un ajustado triunfo ante Estudiantes en los penales (4-2), luego de empatar 3-3 en los 180 minutos. En octavos, había superado con claridad a Internacional de Porto Alegre (3-0 en el global) y culminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualando la línea de Central Córdoba. El fin de semana, el Fla ganó 3-2 a Palmeiras en el Brasileirao, llegando a 61 puntos y manteniéndose como líder junto al Verdao.

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido: