La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

Por el milagro. San Martín perdió con Lanús en el Predio Emmanuel Mas y quedó casi sin chances de clasificar por sí solo a la próxima instancia del Torneo Proyección. No solo buscará ganar en la última, sino deberá esperar que se den otros resultados para soñar con los octavos de final.
El duelo quedó en manos de la visita, que se encargó de manejar los hilos del partido ante un San Martín que no propuso mucho y dejó varios espacios. De esta manera, Lanús pudo llegar al gol a través de Gonzalo Lobos, quien se acomodó y la clavó al ángulo a los 35 minutos del primer tiempo.
En el complemento no pasó mucho. Los sanjuaninos tuvieron pocas chances de concretar y el encuentro lo dejó sin dos jugadores ante la expulsión de Santiago Pereyra y Nahuel Tejada.
Esta derrota lo complica al Verdinegro para llegar con aspiraciones de clasificar a los playoff, ya que no solo le deberá ganar a Ferro por goleada, sino que tiene que sentarse a esperar y cruzar los dedos para que los demás que están arriba, pierdan.
Así está la tabla de posiciones:
