miércoles 22 de octubre 2025

Torneo Proyección

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

El equipo sanjuanino cayó por la mínima ante el Granate en el Predio Emmanuel Mas y se juega la última chance de entrar entre los ocho mejores de la Zona B, cuando visite a Ferro para cerrar el campeonato. Terminó jugando con dos menos tras la expulsión de Santiago Pereyra y Nahuel Tejada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Por el milagro. San Martín perdió con Lanús en el Predio Emmanuel Mas y quedó casi sin chances de clasificar por sí solo a la próxima instancia del Torneo Proyección. No solo buscará ganar en la última, sino deberá esperar que se den otros resultados para soñar con los octavos de final.

El duelo quedó en manos de la visita, que se encargó de manejar los hilos del partido ante un San Martín que no propuso mucho y dejó varios espacios. De esta manera, Lanús pudo llegar al gol a través de Gonzalo Lobos, quien se acomodó y la clavó al ángulo a los 35 minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranateMomento/status/1981069946420617278&partner=&hide_thread=false

En el complemento no pasó mucho. Los sanjuaninos tuvieron pocas chances de concretar y el encuentro lo dejó sin dos jugadores ante la expulsión de Santiago Pereyra y Nahuel Tejada.

Esta derrota lo complica al Verdinegro para llegar con aspiraciones de clasificar a los playoff, ya que no solo le deberá ganar a Ferro por goleada, sino que tiene que sentarse a esperar y cruzar los dedos para que los demás que están arriba, pierdan.

Así está la tabla de posiciones:

Captura de pantalla 2025-10-22 175148
