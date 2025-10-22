miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorpresa

El video: Mariano Closs y Diego Latorre motivaron a un equipo sanjuanino

El relator y el comentarista sorprendieron al plantel con un saludo especial desde el aeropuerto de Río de Janeiro. Con la camiseta del equipo, enviaron un mensaje cargado de buena onda. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fútbol femenino recibió el mejor saludo.&nbsp;

El fútbol femenino recibió el mejor saludo. 

Una sorpresa inolvidable vivieron las integrantes de las "Atunelas", un equipo sanjuanino de fútbol 7 femenino, cuando recibieron el saludo de dos voces emblemáticas del fútbol argentino: Mariano Closs y Diego “Gambetita” Latorre.

Lee además
nova y gin toxic se lucieron en la 5ta fecha de la liga universitaria de futbol femenino
Edición 2025

Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino
racing suena en grande: visita a flamengo y abre las semifinales en el cuco del maracana
Copa Libertadores

Racing sueña en grande: visita a Flamengo y abre las semifinales en el cuco del Maracaná

Desde el aeropuerto de Río de Janeiro, en la previa al partido de ida entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores, la dupla televisiva se tomó unos minutos para grabar un video especial dedicado a las jugadoras del equipo "Atunelas".

Con la camiseta del equipo en las manos de Closs, Latorre las alentó a disfrutar del juego: "Que toquen, que jueguen lindo, que se diviertan y, sobre todo, que ganen". Por su parte, Closs destacó el espíritu del fútbol amateur y remarcó la importancia del disfrute: “Lo importante es la diversión y los terceros tiempos, que son parte del fútbol de verdad”.

El video que se hizo viral en redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981135703334425034&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Tres pilotos sanjuaninos correrán en el Roberto Mouras de La Plata

¿Pisculichi a Alianza?: el lechuzo sumó dos jugadores de jerarquía al plantel del Regional Amateur

Cómo siguen los deportistas sanjuaninos que protagonizaron un siniestro vial en Capital

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

La Federación Atlética Sanjuanina cierra un año a puro atletismo

Moretti presentó plan de pagos para evitar la quiebra de San Lorenzo

San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alianza suma refuerzos. 
Incorporaciones

¿Pisculichi a Alianza?: el lechuzo sumó dos jugadores de jerarquía al plantel del Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez
Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027
De cara al domingo

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Las autoridades analizaron el estado en el que se encuentra el Trencito del Parque y ahora licitaron su reanimación, 
Se vienen la remodelación

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico