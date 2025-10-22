El video: Mariano Closs y Diego Latorre motivaron a un equipo sanjuanino

Una sorpresa inolvidable vivieron las integrantes de las "Atunelas", un equipo sanjuanino de fútbol 7 femenino, cuando recibieron el saludo de dos voces emblemáticas del fútbol argentino: Mariano Closs y Diego “Gambetita” Latorre.

Desde el aeropuerto de Río de Janeiro, en la previa al partido de ida entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores, la dupla televisiva se tomó unos minutos para grabar un video especial dedicado a las jugadoras del equipo "Atunelas".

Con la camiseta del equipo en las manos de Closs, Latorre las alentó a disfrutar del juego: "Que toquen, que jueguen lindo, que se diviertan y, sobre todo, que ganen". Por su parte, Closs destacó el espíritu del fútbol amateur y remarcó la importancia del disfrute: “Lo importante es la diversión y los terceros tiempos, que son parte del fútbol de verdad”.

El video que se hizo viral en redes sociales: