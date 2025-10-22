El video: Mariano Closs y Diego Latorre motivaron a un equipo sanjuanino

Una sorpresa inolvidable vivieron las integrantes de las "Atunelas", un equipo sanjuanino de fútbol 7 femenino, cuando recibieron el saludo de dos voces emblemáticas del fútbol argentino: Mariano Closs y Diego “Gambetita” Latorre.
El relator y el comentarista sorprendieron al plantel con un saludo especial desde el aeropuerto de Río de Janeiro. Con la camiseta del equipo, enviaron un mensaje cargado de buena onda. Mirá.
Desde el aeropuerto de Río de Janeiro, en la previa al partido de ida entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores, la dupla televisiva se tomó unos minutos para grabar un video especial dedicado a las jugadoras del equipo "Atunelas".
Con la camiseta del equipo en las manos de Closs, Latorre las alentó a disfrutar del juego: "Que toquen, que jueguen lindo, que se diviertan y, sobre todo, que ganen". Por su parte, Closs destacó el espíritu del fútbol amateur y remarcó la importancia del disfrute: “Lo importante es la diversión y los terceros tiempos, que son parte del fútbol de verdad”.