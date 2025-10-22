Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

Sin agenda oficial. Así decidió tomarse el día de su cumpleaños el presidente Javier Milei , quien llegó a los 55 años este 22 de octubre y por lo que ha trascendido ha decidido pasar la jornada en Olivos, rodeado de los suyos, con el foco puesto en el cierre de campaña y las elecciones del domingo, que sin duda serán un momento bisagra en la gestión del libertario.

De acuerdo a lo que señalaron desde su círculo íntimo, mantendrá un encuentro con sus colaboradores más cercanos y familiares, donde seguramente Karina estará comandando los festejos. Si bien no participará en ninguna actividad durante este miércoles, si se espera una gran cantidad de saludos por redes sociales.

Algunos de sus ministros, legisladores y seguidores desde las 00 horas comenzaron a subir distintas publicaciones saludando al mandatario.

La jornada no solo estará marcada por el natalicio de Milei, sino también por el cierre de campaña de este jueves en Rosario, donde habrá una caravana junto a sus principales candidatos y referentes del espacio libertario, en lo que será el último acto antes de la veda electoral.

El acto del jueves en Rosario se desarrollará desde las 19 en el Parque de España. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, actores centrales de la campaña libertaria tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Los saludos que recibió Javier Milei en redes sociales por su cumpleaños

Muy feliz cumpleaños al Presidente @JMilei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos.



Su tenacidad y perseverancia, a partir de sus convicciones con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y… pic.twitter.com/Ftjhc0OdGx — Daniel Scioli (@danielscioli) October 22, 2025

¡Feliz cumpleaños Presidente!



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 22, 2025

Somos muchos los que no nos hemos ido del país por la confianza que tenemos en usted, Presidente Milei.



Muy feliz cumpleaños @JMilei pic.twitter.com/acwi8AWNuq — Wascallof (@Espertma_) October 22, 2025

El abrazo que cambió el rumbo de nuestro país. La decisión de cambiar la Argentina para siempre.



¡Muy feliz cumpleaños, Presidente @JMilei! pic.twitter.com/RbHceM8qSl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2025