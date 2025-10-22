miércoles 22 de octubre 2025

Celebración presidencial

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

El mandatario nacional se encuentra de cumpleaños en medio de lo que es el cierre de campaña electoral. Un festejo con los suyos y las fichas puestas en las elecciones.

Por Mariela Pérez
image

Sin agenda oficial. Así decidió tomarse el día de su cumpleaños el presidente Javier Milei, quien llegó a los 55 años este 22 de octubre y por lo que ha trascendido ha decidido pasar la jornada en Olivos, rodeado de los suyos, con el foco puesto en el cierre de campaña y las elecciones del domingo, que sin duda serán un momento bisagra en la gestión del libertario.

De acuerdo a lo que señalaron desde su círculo íntimo, mantendrá un encuentro con sus colaboradores más cercanos y familiares, donde seguramente Karina estará comandando los festejos. Si bien no participará en ninguna actividad durante este miércoles, si se espera una gran cantidad de saludos por redes sociales.

Algunos de sus ministros, legisladores y seguidores desde las 00 horas comenzaron a subir distintas publicaciones saludando al mandatario.

La jornada no solo estará marcada por el natalicio de Milei, sino también por el cierre de campaña de este jueves en Rosario, donde habrá una caravana junto a sus principales candidatos y referentes del espacio libertario, en lo que será el último acto antes de la veda electoral.

El acto del jueves en Rosario se desarrollará desde las 19 en el Parque de España. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, actores centrales de la campaña libertaria tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Los saludos que recibió Javier Milei en redes sociales por su cumpleaños

