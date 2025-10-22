miércoles 22 de octubre 2025

De no creer

Insólito: un catamarán "navegó" por la Ruta 40 y causó furor en redes

El inusual traslado de una enorme embarcación por la Ruta 40 en Santa Cruz se convirtió en fenómeno viral. Las imágenes captadas por automovilistas desataron asombro en todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación inusual llamó la atención de turistas y locales este fin de semana en la provincia de Santa Cruz: un enorme catamarán fue transportado por tierra a lo largo de la emblemática Ruta 40, generando asombro entre los conductores que se cruzaron con la escena.

La embarcación era trasladada por un camión de gran porte hacia el Lago Viedma, en las cercanías de El Chaltén, y debido a sus dimensiones extraordinarias, bloqueaba completamente ambos carriles de la ruta. Esto obligaba a los vehículos a detenerse o desplazarse cuidadosamente por la banquina de tierra, mientras escoltas de seguridad guiaban el paso tanto por delante como por detrás del convoy.

Según reportes del medio local Señal Calafate, se trataba de un segundo catamarán perteneciente a la empresa Solo Patagonia, identificado como ALM, que anteriormente operaba en el Lago Argentino. La embarcación será parte de una nueva propuesta turística en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares a partir de la próxima temporada.

El complejo operativo de traslado se inició el viernes con el tramo entre el Puerto de Punta Bandera y El Calafate, unos 45 kilómetros. Al finalizar esa jornada, el catamarán quedó estacionado a un costado de la Ruta 11, en el ingreso oeste de la ciudad.

El sábado estaba prevista una de las partes más delicadas del traslado: cruzar la zona urbana de El Calafate. Para ello, se coordinó un operativo conjunto entre Servicios Públicos y la cooperativa Cotecal, dado que el principal obstáculo eran los tendidos eléctricos y de conectividad en sectores costeros. Como medida preventiva, se programaron cortes parciales de energía en barrios como Villa Parque Los Glaciares y otras zonas afectadas.

La Dirección Provincial de Vialidad, a través del área de Control de Cargas, también participó activamente del dispositivo, fiscalizando cada etapa del trayecto y asegurando que se cumplieran todas las condiciones técnicas requeridas para este tipo de transporte especial.

El inusual traslado no pasó desapercibido. Varios testigos grabaron videos del momento en que el convoy obligaba a los autos a apartarse, registrando escenas tan llamativas como tensas. En uno de los videos más difundidos, que superó los 10 millones de reproducciones en redes sociales, una mujer exclama con nerviosismo: "No pasa, no pasa, tenemos que ir a la banquina", mientras el conductor sigue las instrucciones de los escoltas para despejar el camino.

Uno de los que vivió el episodio fue el periodista Pablo Manuel, quien compartió su experiencia en LU12 AM680. “Fue una mezcla de susto y sorpresa. El tamaño del catamarán y todo el despliegue era realmente impactante”, relató entre risas. “Estaba de paso por El Chaltén y terminé siendo parte de un video viral por un momento insólito”, añadió.

Otro clip viral muestra a un auto maniobrando para adelantar al camión con extrema precaución, dejando en evidencia las dimensiones del barco. Las imágenes generaron miles de comentarios, destacando lo inusual de ver una embarcación navegando —pero por el asfalto patagónico.

Un catamarán suelto por la Ruta 40

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981111966078001341&partner=&hide_thread=false

