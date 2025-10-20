lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fuertes versiones

Afirman que Werthein le advertió a Milei que renunciará si Santiago Caputo entra al gabinete

El canciller le habría planteado al Presidente su desacuerdo con una eventual incorporación del asesor estrella. Majul sostuvo que Werthein ya le puso fecha a su salida: sería tras las elecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Afirman que el canciller Werthein renunciaría luego de las elecciones del próximo domingo.

Afirman que el canciller Werthein renunciaría luego de las elecciones del próximo domingo.

El canciller Gerardo Werthein habría avisado al presidente Javier Milei que está dispuesto a presentar su renuncia si Santiago Caputo (el influyente asesor libertario) se suma formalmente al gabinete después de las elecciones del próximo domingo. Así lo deslizaron fuentes al tanto de las conversaciones internas, que fueron citadas por distintos medios de comunicación nacionales, en medio de una creciente tensión dentro del oficialismo.

Lee además
Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río
Tragedia

Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Córdoba, decidió quitarse el apellido Rodríguez, que pertenece a su padre.
Pasado complicado

Doble femicidio de Córdoba: la cruel historia que explica por qué Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre

La versión fue reforzada este domingo por el periodista Luis Majul en su programa emitido por LN+, donde afirmó que “el canciller Gerardo Werthein le comunicó al Presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre”. Según Majul, el motivo principal sería el rechazo del funcionario a “compartir un gabinete con Santiago Caputo”.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, se trataría de una decisión basada en diferencias de visión política más que personales. Werthein, según trascendió, no tiene un conflicto directo con Caputo, pero no comulga con su mirada sobre la política exterior ni con su estrategia de comunicación, mucho más agresiva y alineada con el frente digital libertario.

La relación entre ambos habría quedado especialmente tensionada tras la accidentada reunión de Milei con Donald Trump en Washington. En ese contexto, algunos de los principales influencers del espacio, como “Gordo Dan” (Daniel Parisini), apuntaron contra el canciller, acusándolo de una supuesta desinteligencia con los dichos de Trump respecto a las elecciones en Argentina. Aunque el expresidente estadounidense luego aclaró el sentido de sus palabras vía redes sociales, la polémica no se apagó.

“Si tan solo tuviésemos un canciller que, en vez de andar llamando a Luis Juez para pedirle perdón por lo que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, escribió Parisini, en uno de los mensajes más agresivos contra Werthein.

El canciller, por su parte, evitó entrar en polémicas directas. “No puedo ocuparme de la opinión de un tuitero”, respondió en una entrevista posterior. Luego, publicó un mensaje en X donde felicitó al equipo de la embajada argentina en EE.UU. y al embajador Alec Oxenford por el trabajo en la bilateral con Washington, en lo que fue leído como una respuesta indirecta al fuego amigo.

En paralelo, se sabe que Caputo busca ampliar su influencia en Cancillería, donde ya logró posicionar a Nahuel Sotelo como secretario de Culto. Algunos interpretan este avance como parte de un eventual rediseño del gabinete tras las elecciones, algo que el propio Milei no descartó en su reciente entrevista con La Nación+, en la que reconoció que Caputo podría asumir “un rol importante” dentro del gobierno.

El rumor sobre la posible salida de Werthein se da además en el marco de las versiones sobre un acercamiento con el PRO. Según informó este medio, Mauricio Macri estaría promoviendo a Federico Pinedo como canciller en una hipotética negociación poselectoral. Esa movida podría superponerse con los planes de Caputo, quien no ha ocultado sus reparos hacia Macri ni hacia un eventual reparto de poder con los aliados del PRO.

Por ahora, en Casa Rosada prefieren el silencio, aunque el malestar del canciller sería conocido entre los funcionarios de primera línea. Si finalmente se concreta su renuncia, se trataría de una pérdida sensible para el Gobierno: Werthein es uno de los pocos ministros con peso propio y vínculos fluidos con el establishment local e internacional.

Fuente: LPO / Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania: las hipótesis del caso

Tragedia: murió Agustín Fresco tras caer 40 metros en el Parque Nacional Los Glaciares

Terrible batahola entre motoqueros y un grupo de trapitos

El jefe de una empresa fue condenado por echar a un empleado por WhatsApp

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Los jubilados pueden solicitar anteojos gratis a PAMI: qué trámite tienen que hacer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania.
El peor final

Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania: las hipótesis del caso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter
Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes
Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?