Afirman que Werthein le advertió a Milei que renunciará si Santiago Caputo entra al gabinete

El canciller Gerardo Werthein habría avisado al presidente Javier Milei que está dispuesto a presentar su renuncia si Santiago Caputo (el influyente asesor libertario) se suma formalmente al gabinete después de las elecciones del próximo domingo. Así lo deslizaron fuentes al tanto de las conversaciones internas, que fueron citadas por distintos medios de comunicación nacionales, en medio de una creciente tensión dentro del oficialismo.

Pasado complicado Doble femicidio de Córdoba: la cruel historia que explica por qué Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre

La versión fue reforzada este domingo por el periodista Luis Majul en su programa emitido por LN+, donde afirmó que “el canciller Gerardo Werthein le comunicó al Presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre”. Según Majul, el motivo principal sería el rechazo del funcionario a “compartir un gabinete con Santiago Caputo”.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, se trataría de una decisión basada en diferencias de visión política más que personales. Werthein, según trascendió, no tiene un conflicto directo con Caputo, pero no comulga con su mirada sobre la política exterior ni con su estrategia de comunicación, mucho más agresiva y alineada con el frente digital libertario.

La relación entre ambos habría quedado especialmente tensionada tras la accidentada reunión de Milei con Donald Trump en Washington. En ese contexto, algunos de los principales influencers del espacio, como “Gordo Dan” (Daniel Parisini), apuntaron contra el canciller, acusándolo de una supuesta desinteligencia con los dichos de Trump respecto a las elecciones en Argentina. Aunque el expresidente estadounidense luego aclaró el sentido de sus palabras vía redes sociales, la polémica no se apagó.

“Si tan solo tuviésemos un canciller que, en vez de andar llamando a Luis Juez para pedirle perdón por lo que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, escribió Parisini, en uno de los mensajes más agresivos contra Werthein.

El canciller, por su parte, evitó entrar en polémicas directas. “No puedo ocuparme de la opinión de un tuitero”, respondió en una entrevista posterior. Luego, publicó un mensaje en X donde felicitó al equipo de la embajada argentina en EE.UU. y al embajador Alec Oxenford por el trabajo en la bilateral con Washington, en lo que fue leído como una respuesta indirecta al fuego amigo.

En paralelo, se sabe que Caputo busca ampliar su influencia en Cancillería, donde ya logró posicionar a Nahuel Sotelo como secretario de Culto. Algunos interpretan este avance como parte de un eventual rediseño del gabinete tras las elecciones, algo que el propio Milei no descartó en su reciente entrevista con La Nación+, en la que reconoció que Caputo podría asumir “un rol importante” dentro del gobierno.

El rumor sobre la posible salida de Werthein se da además en el marco de las versiones sobre un acercamiento con el PRO. Según informó este medio, Mauricio Macri estaría promoviendo a Federico Pinedo como canciller en una hipotética negociación poselectoral. Esa movida podría superponerse con los planes de Caputo, quien no ha ocultado sus reparos hacia Macri ni hacia un eventual reparto de poder con los aliados del PRO.

Por ahora, en Casa Rosada prefieren el silencio, aunque el malestar del canciller sería conocido entre los funcionarios de primera línea. Si finalmente se concreta su renuncia, se trataría de una pérdida sensible para el Gobierno: Werthein es uno de los pocos ministros con peso propio y vínculos fluidos con el establishment local e internacional.

Fuente: LPO / Minuto Uno