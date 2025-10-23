jueves 23 de octubre 2025

Nueva cara

Cambios en el Gobierno: Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Werthein

Es el actual secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Quirno será el nuevo canciller del Gobierno de Javier Milei.

A tres días de las elecciones, el presidente Javier Milei empezó a darle forma al nuevo Gabinete. El nuevo Canciller del Gobierno en reemplazo de Gerardo Werthein será Pablo Quirno, el actual secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

La información fue corroborada a Clarín por fuentes oficiales y luego el propio Gobierno informó los cambios en un comunicado oficial: "El nuevo Canciller será Pablo Quirino, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino. De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno".

Aunque en el comunicado oficial el Gobierno agradece a Werthein el paso por la Cancillería, lo cierto es que hay fuertes molestias con el ex funcionario por su sorpresiva renuncia antes del domingo electoral. En el oficialismo querían esperar hasta el lunes para anunciar y definir los lugares.

"La salida de Werthein precipitó las decisiones", dijeron en la Casa Rosada.

Unos minutos después del anuncio oficial, el propio Quirno agradeció el nombramiento: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

Quirno es economista y tiene un marcado perfil técnico. Hombre de Luis Caputo, tiene poco roce con la política local, pero fuerte llegada a los EE.UU. que se convirtieron en un aliado clave para la Argentina. Desde su lugar en Finanzas, fue uno de los funcionarios del equipo económico que llevó adelante las negociaciones con la gestión de Donald Trump para conseguir el apoyo del departamento del Tesoro que dirige Scott Bessent y que ya formalizó una ayuda a la Argentina de 20.000 millones de dólares a través de un swap.

Con la llegada de Quirno, el ministro de Economía gana peso y poder en un área clave que venía siendo cuestionada. Además, el nombramiento despeja cualquier rumor sobre una posible salida de Caputo del Gobierno.

Para el Gobierno, la llegada de Quirno "pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", sostuvieron en el comunicado oficial en el que fue ratificado.

Y agregaron: "El nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad".

Quirno es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional. Se desempeño como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York y también fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de esa entidad financiera.

FUENTE: Clarín

