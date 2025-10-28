martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desempleo

"Reestructuración": una importante billetera electrónica despidió a 110 trabajadores argentinos

La firma echó personal en toda América Latina, pero en Argentina se ejecutó el grueso de los despidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PierPaolo Barbieri, el dueño de UALÁ

PierPaolo Barbieri, el dueño de UALÁ

Más despidos en el sector tecnológico argentino. La fintech Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri, despidió a 135 empleados en América Latina, equivalentes al 8% de su plantilla regional, en el marco de una nueva reorganización interna orientada —según la empresa— a “una mayor eficiencia” y al impacto de la automatización de tareas. La mayoría de los despidos se dieron en la Argentina, donde los afectados fueron 110.

Lee además
El CIMYN viene hace meses con conflictos laborales en San Juan.  
Complicados

ATSA denuncia despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado de San Juan
colegio medico confirmo el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continua la crisis, el ajuste sera mayor
Ajuste

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor

“En búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas, se llevó a cabo una reorganización con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo”, indicó la compañía en un comunicado. “Este cambio afectó a 135 personas a nivel regional, lo que equivale al 8% del equipo. En todos los casos se han ofrecido acuerdos de salida que superan los requisitos legales“.

Por otro lado, fuentes cercanas a la empresa negaron rumores de otra tanda de despidos en lo que resta del año.

El ajuste llega menos de un año después de la última reestructuración de Ualá. En mayo de 2024, la firma había anunciado el despido de 140 empleados, equivalente al 9% de su plantilla, también bajo el argumento de una “búsqueda de eficiencia” y para evitar la duplicación de posiciones tras varias adquisiciones en la región. “Como parte de nuestra estrategia de fortalecimiento del negocio regional, en los últimos años se han adquirido cuatro entidades que generaron algunas posiciones duplicadas”, había explicado entonces la fintech.

Y en noviembre de 2022, fuentes del sector habían señalado que Ualá también había reducido su personal —por alrededor del 10% de la plantilla— debido a “solapamientos” generados por las adquisiciones de otras compañías. En aquella ocasión, la empresa no emitió un comunicado oficial.

Paralelamente a estos recortes, Ualá continúa atrayendo capital y fortaleciendo su posición en la región. En marzo de 2025, la compañía amplió su ronda de inversión Serie E, asegurándose US$66 millones adicionales y elevando su recaudación total a US$366 millones. Con foco en acelerar su crecimiento en la Argentina, México y Colombia, la valuación del unicornio alcanzó los US$2816 millones.

El cierre inicial de esa ronda se concretó en noviembre de 2024, liderado por Allianz X, el brazo de inversión del grupo asegurador Allianz, mientras que en el segundo cierre se sumó TelevisaUnivision, la principal empresa de medios en español en el mundo.

“Mejorar la rentabilidad”

Pero la decisión de Ualá no es aislada. Otras dos empresas importantes del sector tecnológico argentino anunciaron despidos este año: Globant y Tienda Nube. En el caso de Globant, la empresa anunció la desvinculación de aproximadamente el 3% de su plantilla global, lo que equivale a cerca de 1000 empleados, en el marco de su proceso de reestructuración denominado “Visión 2030”. El recorte se produjo en un contexto de fuerte caída bursátil —la acción acumuló una pérdida de alrededor del 58%— y estuvo acompañado por un giro estratégico hacia servicios de inteligencia artificial y el cierre de dos oficinas en la Argentina (en Ushuaia y Resistencia).

En tanto, Tienda Nube anunció en octubre que atravesó “una reorganización de su equipo, con el objetivo de perseguir la eficiencia operacional que la caracteriza”. En ese marco, se desvincularon un total de 50 personas (equivalente al 5% de su plantilla), de las cuales 17 correspondieron a la Argentina -el resto, a otros mercados latinoamericanos-. La empresa aclaró que las salidas no respondieron a una crisis financiera sino al “exceso” de estructuras tras un crecimiento acelerado y la necesidad de adaptarse a un mercado más conservador.

Los casos ilustran la actualidad del sector. Según un relevamiento de la consultora Experis, a principios de año el 33% de las empresas tecnológicas en la Argentina anticipaban recortes de personal en 2025, mientras que solo el 27% proyecta nuevas contrataciones. El informe indicaba que la tendencia responde a la presión por mejorar la rentabilidad, el impacto de la inteligencia artificial en ciertos roles operativos y la desaceleración de las inversiones de capital de riesgo.

Temas
Seguí leyendo

Una histórica bodega mendocina, en crisis: ruptura con proveedores y alerta por despidos

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

Embargo a Cuba: El primer desafío de Quirno como Canciller, que le costó el cargo a Mondino

Santilli se sube a la victoria en Buenos Aires, y quiere ser gobernador

Tras el escrutinio definitivo, Fuerza San Juan ganó en Caucete por 64 votos

Reforma laboral y presupuesto: El gobierno nacional llamará a Extraordinarias para sus tratamientos

Pablo Quirno juró como nuevo canciller

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia inhabilito a guillermo moreno para ejercer cargos publicos
Fallo

La Justicia inhabilitó a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan
Dolor

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Te Puede Interesar

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia
Gran inversión

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Ataque de madrugada

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei
Este jueves

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

Facundo Nievas, el ahora condenado.
Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?