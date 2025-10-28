martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

El mandatario sanjuanino fue convocado a la reunión que encabezará el Presidente este jueves junto a 15 jefes provinciales. Se prevé que se discutan las reformas laboral y tributaria que el Gobierno busca enviar al Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
marcelo orrego

El gobernador Marcelo Orrego estará este jueves en Buenos Aires para participar del encuentro convocado por el presidente Javier Milei con un grupo de mandatarios provinciales. La reunión está prevista para las 17 en la Casa Rosada y marcará el primer contacto formal del jefe de Estado con los gobernadores luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas del domingo.

Lee además
PierPaolo Barbieri, el dueño de UALÁ
Desempleo

"Reestructuración": Una importante billetera electrónica despidió a 110 trabajadores argentinos
embargo a cuba: el primer desafio de quirno como canciller, que le costo el cargo a mondino
Diplomacia

Embargo a Cuba: El primer desafío de Quirno como Canciller, que le costó el cargo a Mondino

Según confirmaron fuentes nacionales, Milei recibirá a entre 15 y 17 gobernadores en el Salón Eva Perón, con el objetivo de comenzar a discutir las reformas laboral y tributaria que el Gobierno prevé enviar al Congreso hacia fin de año. También participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

La convocatoria forma parte del plan político que el Presidente puso en marcha tras los comicios, con la intención de sumar apoyo de distintos sectores y consolidar el diálogo con las provincias. En su discurso del domingo, Milei había anticipado que buscaría “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, en referencia a los acuerdos que el oficialismo pretende impulsar con respaldo parlamentario.

Además del mandatario sanjuanino, están invitados otros gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo no podrá concurrir por un viaje programado y enviará en su lugar a la vicegobernadora Hebe Casado.

El objetivo del encuentro será trazar una hoja de ruta común antes de que el Consejo de Mayo —que encabeza Francos e integran representantes de distintos sectores— entregue el informe final de propuestas el 15 de diciembre. A partir de ese documento, el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de ley que buscará tratar en el Congreso durante 2026.

Para San Juan, la participación de Orrego representa una oportunidad para acercar posiciones con el Gobierno nacional en temas vinculados al reparto de fondos, las obras públicas y la coordinación de políticas económicas. El mandatario sanjuanino tiene previsto regresar a la provincia tras la reunión.

Seguí leyendo

Santilli se sube a la victoria en Buenos Aires, y quiere ser gobernador

Tras el escrutinio definitivo, Fuerza San Juan ganó en Caucete por 64 votos

Reforma laboral y presupuesto: El gobierno nacional llamará a Extraordinarias para sus tratamientos

Pablo Quirno juró como nuevo canciller

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

La Justicia inhabilitó a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos

Javier Milei: "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia inhabilito a guillermo moreno para ejercer cargos publicos
Fallo

La Justicia inhabilitó a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan
Dolor

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Te Puede Interesar

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia
Gran inversión

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei
Este jueves

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

Facundo Nievas, el ahora condenado.
Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Los policías riojanos que participaron en el operativo realizado este martes.
Megaoperativo en La Rioja

Descubren a una presunta banda de cuatreros riojanos que robó 150 vacas en Jáchal