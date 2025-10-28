Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

El gobernador Marcelo Orrego estará este jueves en Buenos Aires para participar del encuentro convocado por el presidente Javier Milei con un grupo de mandatarios provinciales. La reunión está prevista para las 17 en la Casa Rosada y marcará el primer contacto formal del jefe de Estado con los gobernadores luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas del domingo.

Según confirmaron fuentes nacionales, Milei recibirá a entre 15 y 17 gobernadores en el Salón Eva Perón, con el objetivo de comenzar a discutir las reformas laboral y tributaria que el Gobierno prevé enviar al Congreso hacia fin de año. También participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

La convocatoria forma parte del plan político que el Presidente puso en marcha tras los comicios, con la intención de sumar apoyo de distintos sectores y consolidar el diálogo con las provincias. En su discurso del domingo, Milei había anticipado que buscaría “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, en referencia a los acuerdos que el oficialismo pretende impulsar con respaldo parlamentario.

Además del mandatario sanjuanino, están invitados otros gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo no podrá concurrir por un viaje programado y enviará en su lugar a la vicegobernadora Hebe Casado.

El objetivo del encuentro será trazar una hoja de ruta común antes de que el Consejo de Mayo —que encabeza Francos e integran representantes de distintos sectores— entregue el informe final de propuestas el 15 de diciembre. A partir de ese documento, el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de ley que buscará tratar en el Congreso durante 2026.

Para San Juan, la participación de Orrego representa una oportunidad para acercar posiciones con el Gobierno nacional en temas vinculados al reparto de fondos, las obras públicas y la coordinación de políticas económicas. El mandatario sanjuanino tiene previsto regresar a la provincia tras la reunión.