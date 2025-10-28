martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gabinete

Pablo Quirno juró como nuevo canciller

El economista Pablo Quirno ocupoará la cancillería tras la rneuncia de Gerardo Werthein.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei le toma juramento en la Casa Rosada al flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein tras la renuncia que presentó la semana pasada.

Lee además
Pablo Quirno será el nuevo canciller del Gobierno de Javier Milei.
Nueva cara

Cambios en el Gobierno: Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Werthein
kukas comunistas y otras definiciones de pablo quirno, el nuevo canciller argentino
Frases

"Kukas comunistas" y otras definiciones de Pablo Quirno, el nuevo canciller argentino

El mandatario aceptó en el decreto 7074/2025 las renuncias de Werthein a su cargo como ministro de Relaciones y de Quirno como secretario de Finanzas. El documento lleva la firma tanto del Presidente como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí agradecieron por "los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”.

En un breve acto que duró menos de cinco minutos en la Casa Rosada, el Gobierno oficializó entonces la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras la victoria de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre.

Participaron del acto de jura, los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (del Interior), Luis Petri (Defensa). También asistieron Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (vocero presidencial).

La foto de Quirno antes de la jura

El ahora canciller compartió en redes sociales una foto en lo que se veía sonriente y compartir la pantalla de cotización de los bonos argentinos que cotizan en dólares. En la publicación, el exsecretario de Finanzas celebró que la suba del GD30 fue de "un dígito (9,89%)".

image

Temas
Seguí leyendo

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

La Justicia inhabilitó a Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

Javier Milei: "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó"

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el gobierno impulsara el debate en el congreso
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista
Elecciones 2025

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

Zalazar y Aciar
Investigación

Se suman más denuncias de estafas con casas contra los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?
Relevamiento

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?