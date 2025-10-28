Pablo Quirno juró como nuevo canciller

El presidente Javier Milei le toma juramento en la Casa Rosada al flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein tras la renuncia que presentó la semana pasada.

Nueva cara Cambios en el Gobierno: Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Werthein

El mandatario aceptó en el decreto 7074/2025 las renuncias de Werthein a su cargo como ministro de Relaciones y de Quirno como secretario de Finanzas. El documento lleva la firma tanto del Presidente como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí agradecieron por "los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”.

En un breve acto que duró menos de cinco minutos en la Casa Rosada, el Gobierno oficializó entonces la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras la victoria de las elecciones del pasado domingo 26 de octubre.

Participaron del acto de jura, los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (del Interior), Luis Petri (Defensa). También asistieron Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (vocero presidencial).

La foto de Quirno antes de la jura

El ahora canciller compartió en redes sociales una foto en lo que se veía sonriente y compartir la pantalla de cotización de los bonos argentinos que cotizan en dólares. En la publicación, el exsecretario de Finanzas celebró que la suba del GD30 fue de "un dígito (9,89%)".