Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

El mundo del esoterismo genera interés para millones de seguidores, en especial cuando hay predicciones que pueden marcar un “antes y un después”, como las de Baba Vanga sobre lo que ocurrirá en lo que resta del 2025.

La clarividente búlgara es conocida por sus inquietantes y acertadas predicciones , entre las cuales se pueden destacar el ataque a las Torres Gemelas, la desintegración de la Unión Soviética y el accidente de Chernóbil.

Según algunas teorías, la vidente búlgara habría marcado este año como un punto de inflexión, mencionando un conflicto devastador en Europa, y si bien no sería el fin del mundo, Vanga predijo un escenario catastrófico que, aunque no implica la extinción total de la humanidad hasta el año 5079, sí marcaría el “principio del fin” tal como lo conocemos: el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

La “Nostradamus de los Balcanes” advirtió que todo comenzaría con un gran conflicto en el Lejano Oriente con armas nucleares y tendría consecuencias devastadoras para Europa y Asia, y los estudiosos de sus visiones encuentran una inquietante coincidencia con las de Nostradamus, quien también habría predicho una etapa de enfrentamientos que afectaría al continente europeo.

¿Qué más pasará en 2025, según Baba Vanga?

Además del conflicto bélico, las interpretaciones de las visiones de Baba Vanga para este 2025 mencionan otros elementos preocupantes que acelerarían el declive de la civilización:

Una nueva pandemia: se habla de una extraña epidemia que acompañaría a la guerra, agravando la situación y afectando a muchas personas.

Ataque ciberterrorista: algunos seguidores asocian este año con un ciberataque de gran escala, posiblemente liderado por una inteligencia artificial, que podría causar una crisis global al afectar sistemas vitales.

Fin de Occidente: también se popularizó un vaticinio sobre el fin del dominio de Occidente, prediciendo el ascenso de un nuevo líder o potencia en el planeta.

Baba Vanga: ¿Cómo sería el verdadero fin del mundo?

El año 5079 marca el punto culminante y final de la extensa cronología de catástrofes predichas por Baba Vanga, pero para ese año la Tierra ya habría pasado por miles de años de desastres, guerras interplanetarias y cambios ambientales extremos.

Un punto clave en la cronología ocurre mucho antes, en 3797, cuando Baba Vanga predijo que los humanos tendrían que abandonar la Tierra porque se habría vuelto completamente inhabitable, y esto sugiere que, para 5079, el planeta ya no sería el hogar de la humanidad, o al menos, no de la civilización tal como se la conoce.

Dado que la vida en la Tierra ya habría sido aniquilada o desplazada, se interpreta como el fin de la existencia de la humanidad o del universo tal como ella lo veía. Algunos sugieren que podría ser un evento cósmico o simplemente el colapso total de todo el sistema que permitió la vida humana.

FUENTE: Crónica