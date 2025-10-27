lunes 27 de octubre 2025

Consejos

Qué decir en un mal momento: ocho formas efectivas de acompañar emocionalmente a quien atraviesa una dificultad

Especialistas en salud mental explican cómo brindar contención y empatía sin invadir ni minimizar el sufrimiento del otro. Escuchar, validar y respetar los tiempos personales son claves para ofrecer un apoyo genuino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuando una persona cercana atraviesa una situación difícil, muchas veces cuesta saber qué decir o cómo actuar. No existen fórmulas exactas, pero lo más importante es acompañar sin invadir, escuchar sin juzgar y mostrar una presencia genuina. La escucha atenta, el interés por cómo se siente el otro y la disposición a estar presentes suelen ser más valiosos que cualquier consejo.

Reconocer y validar el dolor ajeno también es esencial. Aunque desde afuera una situación parezca menor, cada experiencia tiene un peso distinto para quien la vive. Minimizar o restarle importancia a lo que el otro siente puede generar más distancia. Validar el sufrimiento, en cambio, fortalece la confianza y brinda alivio emocional.

Otra forma de acompañar es ofrecer ayuda concreta, pero sin imponerla. A veces los gestos más simples, como hacer un recado, preparar una comida o enviar un mensaje, significan mucho más que las palabras. Lo importante es que la ayuda sea genuina y libre de presión, permitiendo que la persona decida si desea aceptarla.

En cambio, ciertas frases, aunque bienintencionadas, pueden lastimar. Expresiones como “tenés que ser fuerte”, “no es para tanto” o “ya va a pasar” suelen aumentar el malestar porque niegan o trivializan el dolor. Escuchar sin interrumpir, sin dar consejos no pedidos y sin juzgar es una manera más respetuosa de estar presentes.

También es fundamental respetar los tiempos y la confidencialidad. No todas las personas están listas para hablar de lo que les pasa, y forzarlas a hacerlo puede generar rechazo o incomodidad. Mantener la discreción sobre lo que confían y darles espacio fortalece la seguridad emocional.

Mostrar empatía auténtica implica ponerse en el lugar del otro sin dejarse arrastrar por el propio miedo o angustia. Comprender cómo podría sentirse uno en la misma situación ayuda a encontrar las palabras adecuadas y a acompañar con sensibilidad.

Permitir que la persona exprese sus emociones libremente, sin censura ni juicio, también forma parte del proceso. A veces basta con escuchar un llanto o respetar un silencio. Proponer actividades simples, sin forzar, puede ser un buen modo de reconectar con lo que le hace bien.

Por último, mantener el contacto, aunque sea con un mensaje breve, puede marcar la diferencia. La constancia y los gestos sencillos transmiten afecto y demuestran que el otro no está solo. Acompañar no significa resolver los problemas, sino ofrecer presencia y comprensión: dos cosas pequeñas que, en los peores momentos, pueden significar mucho.

