miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En estado de guerra

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

Las autoridades realizaron el operativo en las barriadas de Alemão y Penha, con unos 2.500 policías involucrados. La ciudad está prácticamente paralizada, "como en pandemia"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Río de Janeiro se encuentra en un estado de guerra total por la disputa entre la policía y las bandas narco.

Río de Janeiro se encuentra en un estado de guerra total por la disputa entre la policía y las bandas narco.

Río de Janeiro ha sido escenario de una de las jornadas más sangrientas en su historia reciente. Una megaoperación policial, considerada por las autoridades como "la mayor en la historia" de la ciudad contra el narcotráfico, dejó una cifra de más de 120 muertos, según reportes no oficiales que superan con creces el balance inicial.

Lee además
Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan
Baba Vanga brindó en su momento predicciones alarmantes para la recta final del 2025.
Esoterismo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

El megaoperativo se lanzó el martes en las populosas barriadas de Alemão y Penha, zona norte de la ciudad, con el objetivo de frenar la expansión territorial del Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de Río de Janeiro. Cerca de 2.500 uniformados participaron en la ofensiva, que buscaba arrestar a unos 100 delincuentes, logrando la detención de 81 personas.

La cifra de víctimas supera los 100 y genera conmoción

Inicialmente, el saldo oficial reportado por las autoridades fue de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías caídos. Sin embargo, la cifra de víctimas escaló drásticamente en las últimas horas.

El horror se hizo tangible este miércoles en el Complejo de la Penha, cuando vecinos y familiares trasladaron al menos 54 cuerpos hasta una plaza principal de la favela. Estos cuerpos, bajados desde la Serra da Misericórdia —epicentro de los enfrentamientos—, no figurarían en el recuento oficial inicial.

El coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretario de la Policía Militar, confirmó que estos cuerpos adicionales no estaban incluidos en el balance primario, lo que dispara el número total de muertos a más de 120, una cifra inédita y atroz.

Vecinos, movilizados por el espanto, llevaron los cuerpos a la plaza para facilitar el reconocimiento y exigir respuestas. En diálogo con el sitio G1, el activista Raull Santiago describió la escena como desgarradora: "En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido. Es algo nuevo. Brutal y violento en un nivel desconocido”.

Testimonio del caos: "Una parte de la ciudad vive en guerra"

La magnitud del enfrentamiento, que incluyó barricadas de vehículos, balas y el uso de drones por parte de los narcos, transformó las favelas en una zona de guerra urbana.

Juan José Zengaro, un cordobés radicado en Río de Janeiro, dialogó con Cadena 3 y brindó un panorama del impacto de la crisis en la vida cotidiana.

Zengaro describió la situación como "caótica", con problemas logísticos masivos y un miedo generalizado a las represalias del grupo criminal.

"Nos llegaron avisos por WhatsApp, una alerta amarilla que avisa el estado de situación y recomiendan guardarse en su casa. Los narcos controlan todo lo que pasa y funcionan como un Estado paralelo cobrando por la seguridad y por servicios como internet y agua. Todo el mundo sabe que funciona así, la pregunta es hasta dónde va a llegar o cuándo nos va a tocar a nosotros", advirtió el testigo.

Finalizó su descripción con una frase lapidaria sobre la dualidad social: "Una parte de la ciudad vive en guerra y la otra vive como si no pasara nada".

Contexto de la ofensiva

La operación policial, que comenzó en la madrugada del martes, fue una respuesta a la creciente actividad y expansión del Comando Vermelho, y desató un brutal contraataque por parte de los delincuentes, quienes levantaron barricadas y respondieron a balazos.

La comunidad ahora exige una investigación exhaustiva y clama por justicia ante la que ya se perfila como la masacre policial más sangrienta en la memoria reciente de Río de Janeiro.

Más de 100 desaparecidos

La espeluznante cifra de víctimas fatales podría escalar aún más, ya que se reporta que hay más de 100 personas desaparecidas tras la ofensiva.

El clima de terror se intensificó con la aparición de cuerpos en las calles del Complexo da Penha, donde se vive la incertidumbre sobre la identidad de los fallecidos: no hay confirmación si se trata de criminales o de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado.

El horror de la jornada se vio reflejado en un detalle macabro: muchos de los cuerpos encontrados estaban decapitados, lo que sugiere una brutalidad extrema en los enfrentamientos.

Favelas rehenes: el poder del Estado paralelo narco

La población en las favelas vive en un estado de agotamiento y miedo, completamente rehén de las organizaciones narco como el Comando Vermelho (CV).

En estas barriadas opera un Estado paralelo donde los delincuentes dictan las órdenes de convivencia. Esto incluye la decisión de sacar los cuerpos a las calles para presionar a las autoridades y a la opinión pública, una acción que la comunidad ejecuta por coerción.

Dada la amplia influencia de esta organización, que tiene brazos armados en todo Brasil, la alerta de seguridad ha pasado de ser local a ser de carácter nacional.

Pulso político: tensión entre el gobierno carioca y la Nación

El operativo en Río de Janeiro ha desatado una notable tensión política a nivel federal. El gobernador de Río, identificado con la corriente bolsonarista, solicitó formalmente al gobierno del presidente Lula da Silva la intervención de las Fuerzas Armadas para retomar el control. Sin embargo, la Nación se negó a desplegar militares y por ello desde Río se optó por mantener la intervención a cargo de las Policías Civil y Militar local.

Río paralizado: un escenario de "guerra"

La vida cotidiana en gran parte de Río de Janeiro se encuentra prácticamente paralizada. El escenario se asemeja a los días más estrictos de la pandemia de Covid-19: la población no se atreve a salir a la calle.

Aunque no existe un comunicado oficial de "lockdown", el alerta tácito mantiene escuelas y locales comerciales cerrados. Las personas que pueden trabajan bajo la modalidad de home office, creando una atmósfera de feriado forzado o cuarentena autoimpuesta.

Este escenario trágico y de guerra abierta persiste, ya que la Policía aún no ha logrado tomar el control total de las favelas afectadas.

FUENTE: Cadena 3

Temas
Seguí leyendo

El huracán Melissa devastó Jamaica y llegó a Cuba con toda su violencia

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Avi Loeb sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar inteligente

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza mientras Hamas demora la entrega de los cuerpos de rehenes

El huracán Melissa llega a Jamaica y mantiene en emergencia a Cuba, República Dominicana, Haití y Bahamas

Polémica en Perú por una congresista que usa a sus trabajadores para hacerle pedicura en horas de trabajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Baba Vanga brindó en su momento predicciones alarmantes para la recta final del 2025.
Esoterismo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión
En redes

Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura