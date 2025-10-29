miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Catástrofe natural

El huracán Melissa devastó Jamaica y llegó a Cuba con toda su violencia

Pese a que bajó su intensidad a la categoría 3, el CNH lo calificó como “extremadamente peligroso” en su arribo a Cuba; unas 735.000 personas fueron evacuadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los primeros reportes del impacto del huracán Melissa en Jamaica hablan de daños en varias zonas

Los primeros reportes del impacto del huracán Melissa en Jamaica hablan de daños en varias zonas

Tras su paso devastador por Jamaica, el poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3. Pese a que bajó su intensidad, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) lo calificó como “extremadamente peligroso” a su llegada a ese país tras su paso por Jamaica, declarada “zona de desastre por las autoridades”. Unas 735.000 personas fueron evacuadas.

Lee además
El huracán Melissa está causando momentos complicados en el Caribe.
Máxima alerta

El huracán Melissa llega a Jamaica y mantiene en emergencia a Cuba, República Dominicana, Haití y Bahamas
Baba Vanga brindó en su momento predicciones alarmantes para la recta final del 2025.
Esoterismo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

“Melissa tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, indicó el organismo en su último parte. De acuerdo a los últimos informes, el poderoso ciclón se encontraba a unos 95 kilómetros al oeste-suroeste de Guantánamo, Cuba, con vientos máximos sostenidos.

El huracán había descendido a categoría 3 desde su llegada a la costa, cerca de la ciudad de New Hope, en el suroeste de Jamaica, con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, según el pronosticador con sede en Miami. Esta velocidad es muy superior a la mínima de vientos de categoría 5, el nivel más alto en la escala de vientos Saffir-Simpson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ReporteYa/status/1983507973805645914?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983507973805645914%7Ctwgr%5E17b42907e6a74806f99a4139ebfef99aaa1caf66%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fel-huracan-melissa-toco-tierra-en-cuba-despues-de-su-paso-devastador-por-jamaica-nid29102025%2F&partner=&hide_thread=false

“Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba”, sumó el CNH. Ante la llegada del fenómeno, las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

En El Cobre, personal de guardia civil trataba de rescatar a 17 personas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra, informó el periódico estatal Granma.

image

El paso de Melissa por Jamaica

Este martes al mediodía, Melissa llegó a Jamaica como un huracán de categoría 5 y con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que afectó a la isla desde que se tienen registros meteorológicos. La tormenta tardó horas en cruzar el país, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una “zona de desastre”. Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra. “Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos”, declaró Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

Kingston, la capital, se vio relativamente poco afectada, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. “Tengo la impresión de que lo peor ya pasó”, dijo aunque añadió estar muy preocupado por las zonas rurales. Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza.

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como el recordado Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005. “Para Jamaica, será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

FUENTE: La Nación con información de AFP y Reuters

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Avi Loeb sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar inteligente

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza mientras Hamas demora la entrega de los cuerpos de rehenes

Polémica en Perú por una congresista que usa a sus trabajadores para hacerle pedicura en horas de trabajo

Qué decir en un mal momento: ocho formas efectivas de acompañar emocionalmente a quien atraviesa una dificultad

Robo al Louvre: capturaron dos ladrones, pero qué se sabe de las joyas sustraídas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Baba Vanga brindó en su momento predicciones alarmantes para la recta final del 2025.
Esoterismo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los ejes del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto libertario

Empresa Mayo SRL, la compañía que concentra la mayor parte del transporte público en San Juan, opera con una estructura societaria que no está clara en los registros oficiales.
Empresas

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma