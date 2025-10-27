Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Ante el alerta oficial por la presencia de fuerte viento este lunes en San Juan, la Universidad Nacional de San Juan definió la suspensión de clases en el turno mañana en los tres institutos preuniversitarios: Colegio Central, Escuela Industrial y Escuela de Comercio. Además, todas las facultades y la escuela universitaria suspenden clases de 7 a 14 horas. Por otro lado, desde el Ministerio de Educación informaron pasada la medianoche que por el momento no hay suspensión de actividades en las escuelas de la provincia de primaria y secundaria para este lunes 27.

Lo que se suspende en los preuniversitarios y facultades de la UNSJ es toda actividad administrativa y pedagógica de manera que las actividades académicas migran al plan de continuidad pedagógica. También informaron que debido a el alerta meteorológica se suspende las actividades administrativas y deportivas salud universitaria, servicio social, atención al público y oficina de género hasta las 14 horas y no se realizará el servicio de almuerzo a los comedores universitarios para lo cual hay que estar atentos a partir de las 13:30 cuando se informará sobre la continuidad o no de la medida.

El alerta

La Dirección de Protección Civil informó que, durante la mañana y tarde de este lunes 27 de octubre, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se trata de un alerta por viento, de grado Amarillo: El área será afectada por vientos del sector sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia: