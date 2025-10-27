lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Tanto en los preuniversitarios como en las facultades de la UNSJ se suspendió la actividad administrativa y pedagógica de 7 a 14 horas por el alerta de fuertes ráfagas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La UNSJ definió suspender actividades.

La UNSJ definió suspender actividades.

Ante el alerta oficial por la presencia de fuerte viento este lunes en San Juan, la Universidad Nacional de San Juan definió la suspensión de clases en el turno mañana en los tres institutos preuniversitarios: Colegio Central, Escuela Industrial y Escuela de Comercio. Además, todas las facultades y la escuela universitaria suspenden clases de 7 a 14 horas. Por otro lado, desde el Ministerio de Educación informaron pasada la medianoche que por el momento no hay suspensión de actividades en las escuelas de la provincia de primaria y secundaria para este lunes 27.

Lee además
volver para atras: alerta en la unsj por el radiotelescopio chino, tras una resolucion del gobierno de milei
Impacto

"Volver para atrás": alerta en la UNSJ por el radiotelescopio chino, tras una resolución del gobierno de Milei
pensando en 2026, cuales son las nuevas carreras que llegaran a la universidad catolica y la unsj
Educación

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ

Lo que se suspende en los preuniversitarios y facultades de la UNSJ es toda actividad administrativa y pedagógica de manera que las actividades académicas migran al plan de continuidad pedagógica. También informaron que debido a el alerta meteorológica se suspende las actividades administrativas y deportivas salud universitaria, servicio social, atención al público y oficina de género hasta las 14 horas y no se realizará el servicio de almuerzo a los comedores universitarios para lo cual hay que estar atentos a partir de las 13:30 cuando se informará sobre la continuidad o no de la medida.

image
image

El alerta

La Dirección de Protección Civil informó que, durante la mañana y tarde de este lunes 27 de octubre, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se trata de un alerta por viento, de grado Amarillo: El área será afectada por vientos del sector sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

  • Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:
  • Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.
  • No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).
  • Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:

  • 911
  • 100 Bomberos
  • 103 Protección civil
Temas
Seguí leyendo

Ferias de la economía popular en San Juan: el refugio de las mujeres mayores de 50 para ganarle a la inflación

Video: la gesta libertadora en un tramo muy transitado del microcentro de San Juan

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Una jueza de Familia dictó una medida inédita en San Juan y marcó un precedente

No hay barreras para cumplir con el deber: un hombre en silla de ruedas fue a votar acompañado de sus nietos

Poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimentó a los sanjuaninos en el domingo electoral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
elecciones en san juan: denuncias minimas y la curiosa anecdota del presidente de mesa que llevo la urna al bano
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Por Florencia García

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos