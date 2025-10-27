Trump felicitó a Milei tras las elecciones: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

En los primeros minutos de este lunes, después de conocerse el resultado de las Elecciones Legislativas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente Javier Milei por la “aplastante” victoria. A través de las redes sociales, Trump afirmó: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él".

Impacto Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza

Después de hablar con Putin Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para tratar de ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1982664911277981895&partner=&hide_thread=false Donald J. Trump Truth Social Post 12:08 AM EST 10/27/25



Congratulations to President Javier Milei on his Landslide Victory in Argentina. He is doing a wonderful job! Our confidence in him was justified by the People of Argentina. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 27, 2025

Por su parte, Milei respondió el mensaje agradeciéndole por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982670721135337825&partner=&hide_thread=false Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.