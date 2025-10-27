lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Trump felicitó a Milei tras las elecciones: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente!", escribió. La respuesta del mandatario argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trump felició a Javier Milei tras el resultado de las Elecciones Legislativas.

Trump felició a Javier Milei tras el resultado de las Elecciones Legislativas.

En los primeros minutos de este lunes, después de conocerse el resultado de las Elecciones Legislativas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente Javier Milei por la “aplastante” victoria. A través de las redes sociales, Trump afirmó: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él".

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Después de hablar con Putin

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para tratar de ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania
Las acciones argentinas cotizan en alza en Wall Street, tras las elecciones.
Impacto

Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1982664911277981895&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Milei respondió el mensaje agradeciéndole por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982670721135337825&partner=&hide_thread=false

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

Temas
Seguí leyendo

Ascienden a 8 los muertos en el trágico vuelco en Misiones

Atrapan a un taxista conduciendo ebrio y al revisar su baúl encontraron a su pareja

"El Señor Jota": el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio en Florencio Varela

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven

Brutal: se subió a la vereda con el auto y atropelló a una mujer y a sus dos hijitos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las acciones argentinas cotizan en alza en Wall Street, tras las elecciones.
Impacto

Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional cada uno
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional cada uno

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial