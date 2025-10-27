Aumento para empleadas domésticas: así quedaron los salarios mínimos de niñeras y cuidadoras en octubre 2025

Los salarios de las niñeras y cuidadoras, pertenecientes a la categoría de Cuidado de personas, se mantuvo sin cambios durante octubre de 2025. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no convocó una nueva mesa paritaria, por lo que los haberes se mantienen según la última actualización aplicada entre junio y septiembre.

Durante ese período se había establecido un incremento del 6,5%, acompañado de un bono no contributivo en tres cuotas, el cual ya no se abona desde este mes. Por lo tanto, los ingresos de las empleadas domésticas quedaron congelados en los siguientes valores:

Sueldos de niñeras y cuidadoras (octubre 2025):

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 mensual

Además de esta categoría, el Ministerio de Capital Humano detalla otros rubros dentro del empleo doméstico, que abarcan tareas específicas, supervisión, caseros y tareas generales. Cada una tiene una escala salarial definida según el tipo de contrato.

Escala salarial completa para empleadas domésticas (vigente en octubre 2025):

Supervisor/a: con retiro $459.471,73 – sin retiro $511.800,22

Personal para tareas específicas: con retiro $426.875,19 – sin retiro $475.184,56

Caseros/as: $416.485,63 (igual con o sin retiro)

Cuidado de personas: con retiro $416.485,63 – sin retiro $464.129,59

Tareas generales: con retiro $374.541,36 – sin retiro $416.485,63

Hasta que no haya una nueva convocatoria de la Comisión Nacional, los sueldos permanecerán sin modificaciones, aunque desde el sector se espera una actualización antes de fin de año para acompañar la evolución de la inflación.