Atrapan a un taxista conduciendo ebrio y al revisar su baúl encontraron a su pareja

En Salta ocurrió un hecho insólito por donde se lo vea. En primer lugar, los policías detuvieron a un taxista conducir en estado de ebriedad, algo que ellos tienen totalmente prohibido. Pero lo más extraño fue lo que la policía encontró en el baúl del vehículo, estaba su pareja.

Esta mujer no estaba en el baúl por obligación o por ser víctima de un hecho de violencia. Al contrario, estaba oculta en el baúl porque quería saber qué hacía su pareja durante su trabajo de noche.

El control que realizaba el personal de seguridad era sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

Lo que sucedió llamó la atención de los inspectores. Los agentes frenaron al hombre y decidieron realizarle el test, pero nunca esperaron lo que sucedería luego de que el resultado sea positivo.

Al revisar el automóvil, los oficiales decidieron abrir el baúl y, para sorpresa de todos, hallaron en su interior a una mujer. Ante la inesperada escena, uno de los inspectores consultó al taxista sobre la identidad de la persona encontrada. La respuesta fue inmediata: “Es mi señora”.

No satisfecho, el agente se dirigió a la joven para averiguar el motivo por el que permanecía allí, recibiendo como respuesta: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La mujer, de 18 años, explicó que se introdujo en el baúl por propia decisión. Según relató, la sospecha de una posible infidelidad llevó a que optara por esa particular forma de control. De acuerdo a su testimonio, deseaba cerciorarse de las actividades de su pareja mientras este se encontraba trabajando como taxista durante la noche, según El Tribuno.

“Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, le recalcó el hombre al policía al notar que este dudaba de la veracidad del relato.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede escuchar que la mujer asiente, que ella estaba vigilando al hombre y que son pareja. También se puede ver cómo la mujer estaba tapada con lo que aparenta ser una manta, además de estar encerrada en el baúl.

La situación derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja, al momento del control, viajaba oculta en el baúl, indicó el medio salteño.

El episodio generó incertidumbre en el personal de tránsito y dejó un episodio inédito. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se viralizó por la singularidad de la explicación que dieron sobre la presencia de la chica en el auto.

Fuente: Infobae y El Tribuno