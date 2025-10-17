viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Después de hablar con Putin

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para tratar de ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

El líder ucraniano pretende pedirle a Trump la transferencia de nuevos sistemas de defensa antiaérea, para interceptar los constantes ataques rusos contra infraestructura ucraniana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, un día después de haber mantenido una llamada con el mandatario ruso, Vladímir Putin, con quien acordó una próxima reunión en Budapest para negociar el fin de la guerra.

Lee además
desaparecio en alemania alejandro fracaroli, reconocido investigador del conicet
Intensa búsqueda

Desapareció en Alemania Alejandro Fracaroli, reconocido investigador del CONICET
tambalea el nuevo gobierno peruano, tras la muerte de una joven en una manifestacion opositora
Crisis

Tambalea el nuevo gobierno peruano, tras la muerte de una joven en una manifestación opositora

Zelenski, que llegó anoche a Washington y se hospedó en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros frente a la Casa Blanca, tiene previsto reunirse con Trump en el Despacho Oval a las 13:15 hora local (las 14:15 de Argentina).

El líder ucraniano pretende pedir a Trump la transferencia de nuevos sistemas de defensa antiaérea para interceptar los constantes ataques rusos contra infraestructura ucraniana, especialmente instalaciones energéticas.

"Cada sistema de defensa aérea de Ucrania importa: salva vidas. Cada decisión que nos fortalezca acerca el fin de la guerra", declaró Zelenski en la red social X.

Trump se ha mostrado abierto en los últimos días a vender a Ucrania misiles Tomahawk, proyectiles de crucero de fabricación estadounidense diseñados para ataques de largo alcance y alta precisión.

Rusia advirtió este viernes que considerará un "paso hostil" el suministro a Kiev de esos misiles, que podrían alcanzar a Moscú.

Los Tomahawk centrarán la reunión entre Trump y Zelenski un día después de que el republicano hablara por teléfono con Putin.

Ambos decidieron verse próximamente en Budapest, en la que será la segunda reunión para buscar el fin de la guerra en Ucrania tras la que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

De esa cumbre no salieron pasos concretos para detener las hostilidades y en las últimas semanas Trump ha vuelto a expresar su frustración por la negativa de Putin a detener los combates.

La visita de Kiev a la Casa Blanca de este viernes es la tercera desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Una aerolínea perdió a su perro y se lo pagaron como si hubiese sido una valija

Buscan a un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

La dieta cerebral: los 7 alimentos que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia

Cómo la inteligencia artificial está transformando la medición del dolor en pacientes

Descubren cómo se formó el mayor cráter de la Luna: un hallazgo clave para la próxima misión Artemis

Afirman que el chavismo ofreció a Estados Unidos un gobierno en Venezuela sin Nicolás Maduro

¿Cuánto tiene que pagar una aerolínea si extravía la mascota de un pasajero?: en Europa dieron la respuesta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desaparecio en alemania alejandro fracaroli, reconocido investigador del conicet
Intensa búsqueda

Desapareció en Alemania Alejandro Fracaroli, reconocido investigador del CONICET

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Fuerte cruce entre el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado en una audiencia por amenaza de bomba
Insólito

Fuerte cruce entre el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado en una audiencia por amenaza de bomba

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación