"Voten bien": Jaime Muñoz parafraseó a Lali y se volvió viral tras las elecciones

El músico sanjuanino Jaime Muñoz, conocido por haber llegado a las semifinales de La Voz Argentina, volvió a generar repercusión en las redes sociales, esta vez por un guiño a su excoach, Lali Espósito.
El cantante sanjuanino, semifinalista de La Voz Argentina, compartió un video tras emitir su voto y recordó la emblemática frase de su excoach, Lali Espósito. Su publicación no tardó en multiplicarse en las redes durante la jornada electoral.
El domingo, luego de emitir su voto en las elecciones legislativas, Muñoz subió un video a sus redes sociales en el que se lo ve sonriente y relajado. Con tono cómplice, el artista dijo: “Bueno, acá saliendo de votar. Voten bien, loco, voten bien”, una clara referencia a la frase que Lali popularizó durante las instancias finales del reality musical de Telefe.
En aquel momento, la cantante había pedido a los televidentes que apoyaran a sus participantes con la expresión “¡Voten bien!”, una consigna que luego fue tomada con humor -y también con intención política- por distintos sectores durante las campañas electorales.
Muñoz, quien fue a votar de saco y camisa, también fue elogiado por su vestimenta. "Dónde voto para que me gobiernes vos", y "buen outfit para ejercer la democracia", fueron algunos comentarios.