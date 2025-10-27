"Voten bien": Jaime Muñoz parafraseó a Lali y se volvió viral tras las elecciones

El músico sanjuanino Jaime Muñoz, conocido por haber llegado a las semifinales de La Voz Argentina, volvió a generar repercusión en las redes sociales, esta vez por un guiño a su excoach, Lali Espósito.

El domingo, luego de emitir su voto en las elecciones legislativas, Muñoz subió un video a sus redes sociales en el que se lo ve sonriente y relajado. Con tono cómplice, el artista dijo: “Bueno, acá saliendo de votar. Voten bien, loco, voten bien”, una clara referencia a la frase que Lali popularizó durante las instancias finales del reality musical de Telefe.

En aquel momento, la cantante había pedido a los televidentes que apoyaran a sus participantes con la expresión “¡Voten bien!”, una consigna que luego fue tomada con humor -y también con intención política- por distintos sectores durante las campañas electorales.

Muñoz, quien fue a votar de saco y camisa, también fue elogiado por su vestimenta. "Dónde voto para que me gobiernes vos", y "buen outfit para ejercer la democracia", fueron algunos comentarios.

El video