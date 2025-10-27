lunes 27 de octubre 2025

Importante

La UNSJ también suspende las clases durante la siesta y la tarde de este lunes, por alerta meteorológica

La medida fue comunicada durante el mediodía de este lunes. Cabe destacar que todas las actividades -incluye administrativas- fueron suspendidas durante esta mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuelas san juan unsj escuela industrial colegio central universitario

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió extender la suspensión de actividades durante el turno siesta y tarde de este lunes 27 de octubre, ante el alerta meteorológica por fuertes vientos del sector Sur que afecta a gran parte del Gran San Juan y zonas aledañas.

Según informó la institución, la medida alcanza a las facultades, institutos preuniversitarios y dependencias universitarias, tanto en lo académico como en lo administrativo. En el comunicado oficial, la UNSJ detalló: “Se suspenden actividades administrativas y académicas en el turno siesta y tarde por alerta meteorológica. Las actividades académicas migran al plan de continuidad pedagógica. Educación física sin actividad en la tarde”.

De esta manera, no habrá clases presenciales ni actividades deportivas ni administrativas durante la tarde en el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio, ni en las distintas facultades de la casa de altos estudios.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño retoma sus actividades a partir de las 14 horas. Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño retoma sus actividades a partir de las 14 horas.

Durante la mañana, la UNSJ ya había dispuesto la suspensión de actividades entre las 7 y las 14 horas, recomendando a la comunidad universitaria mantenerse atenta a las actualizaciones sobre la continuidad o no de la medida para el martes.

Pasado el mediodía, la Secretaría de Bienestar Universitario amplió la información e indicó que continúan suspendidas las actividades administrativas y deportivas, así como el funcionamiento de Salud Universitaria, Atención al Público y los complejos El Palomar y Náutico. Además, no se realizará el servicio de cena en el Comedor de El Palomar. Desde el área comunicaron que a las 17 horas se informará si la suspensión se extenderá o no durante la jornada.

En cuanto a las facultades, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud mantienen la suspensión de actividades durante el turno tarde.

Los comunicados de la UNSJ

image
image
Qué pasó en otras instituciones

Mientras tanto, el Ministerio de Educación de San Juan mantuvo el dictado de clases con normalidad en el turno mañana, excepto en las escuelas que funcionaron como centros de votación durante las elecciones del domingo, donde se suspendieron las clases para tareas de limpieza y reacondicionamiento.

Desde la Universidad Católica de Cuyo, en tanto, no se emitieron comunicados, por lo que se entiende que las actividades continúan desarrollándose con normalidad.

La Dirección de Protección Civil mantiene vigente el alerta amarillo por viento sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, afectando a los departamentos Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Albardón, 9 de Julio, Pocito y Sarmiento.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones: asegurar puertas y ventanas, evitar permanecer bajo árboles o carteles, conducir con prudencia y mantener linternas cargadas ante posibles cortes de energía eléctrica.

