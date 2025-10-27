Marcelo Orrego luego de los comicios: "No me define una elección ni un tropezón, me definen las actitudes, lo que hago después"

Pasaron las elecciones legislativas y con el resultado en mano, el gobernador de San Juan Marcelo Orrego brindó sus primeras apreciaciones. Fue en el marco de entrega de viviendas en el barrio La Majadita, en 9 de Julio, donde analizó el resultado de los comicios y la banca lograda que será ocupada por Fabián Martín desde el 10 de diciembre.

“A mí no me define una elección ni un tropezón, me definen las actitudes, lo que hago después. Me define el sentirme cómodo donde estoy y el lugar que ocupamos es porque me he sentido cómodo, con mis candidatos, sabiendo que van a defender los intereses de San Juan por sobre cualquier interés partidario, más allá de la alienación política” , detalló el mandatario provincial en rueda de prensa.

Además, destacó sentirse orgulloso de quienes fueron candidatos del espacio Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, destacando que durante la campaña dieron lo mejor de sí, lo que permitió romper con la “polarización” de las elecciones.

“La banca que tenemos los sanjuaninos de mi espacio político es para defender los intereses de los sanjuaninos”, remarcó Orrego.

Y agregó: “No hemos ganado, nos ha tocado tener un segundo puesto, veremos qué vamos a hacer, de qué forma. En mi vida me ha tocado perder y me ha tocado ganar. Es una elección que se ha nacionalizado, los mejores candidatos que he tenido los he puesto a disposición, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, pero lo más lindo es sentirse cómodo donde uno esta”.

Sobre el vínculo con el presidente Javier Milei, quien ayer con los resultados oficiales aseguró que buscará recuperar el dialogo con los gobernadores, Orrego puntualizó que el vínculo no solo es necesario, sino deseable. “Hay muchos temas que resolver, el mejor socio de un presidente son los gobernadores”, reflexionó el mandatario provincial.