martes 28 de octubre 2025

Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

Le dieron 4 años de cárcel. Era el capataz general de obra del municipio de Angaco. En 2024 descubrieron que habían hecho una conexión clandestina de agua en su casa, usando personal y máquinas del municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Facundo Nievas, el ahora condenado.

Facundo Nievas, el ahora condenado.

Condenaron a 4 años de prisión al excapataz general de obra del municipio de Angaco que realizó una conexión clandestina para llevar agua a su casa y utilizó personal y maquinarias de la misma comuna. Hasta que la sentencia quede firme, Facundo Nievas permanecerá detenido en la comisaría del departamento, y luego será trasladado al penal de Chimbas. Además, el Tribunal dispuso su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La investigación se originó a comienzos de 2024, cuando un grupo de vecinos de Angaco advirtió una extraña baja en la presión del agua en su zona. Lo que parecía un simple desperfecto técnico terminó exponiendo una maniobra insólita: una conexión clandestina en una vivienda que no figuraba en los registros municipales. La sorpresa fue aún mayor cuando se comprobó que la casa pertenecía al entonces capataz general de obra del municipio, Facundo Nievas.

image
El fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la UFI Delitos Especiales.

El fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría ordenado la obra utilizando maquinarias, materiales y empleados municipales para beneficio propio. Las tareas se realizaron con una velocidad llamativa: en menos de dos días el trabajo quedó terminado. “Mientras unos conectaban los caños, una máquina detrás ya iba compactando la tierra”, relataron testigos durante el proceso judicial.

El hecho fue denunciado por el secretario de Planificación, Obras y Servicios del municipio, quien presentó la documentación ante la Justicia. Desde entonces, el caso quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo. Los investigadores reunieron pruebas, testimonios y registros administrativos que acreditaron el uso indebido de recursos públicos, encuadrando la conducta en el delito de peculado.

image
La condena fue dictada por la jueza Mónica Lucero.

La condena fue dictada por la jueza Mónica Lucero.

Durante el debate, la fiscalía sostuvo que Nievas se valió de su cargo y de su posición jerárquica para ejecutar una obra privada con fondos y medios estatales, perjudicando así al municipio de Angaco. Por eso, el fiscal Gómez solicitó cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa, en cambio, intentó relativizar los hechos y alegó que se trató de una “confusión administrativa”, sin ánimo de lucro ni perjuicio al Estado. Sin embargo, los jueces consideraron acreditado que el exfuncionario abusó de su función pública y desvió recursos municipales para su propio beneficio.

image
Los defensores.

Los defensores.

Cabe recordar que el proceso judicial estuvo marcado por episodios de tensión. En una de las audiencias de control de acusación, Nievas no se presentó ante el juez de Garantías, Federico Rodríguez, lo que llevó a la fiscalía a pedir que fuera declarado rebelde. Aunque el magistrado rechazó el pedido y reprogramó la audiencia, el episodio agravó la situación del imputado.

Finalmente, tras la elevación a juicio y la exposición de las pruebas, el tribunal resolvió condenar a Facundo Nievas a cuatro años de prisión efectiva y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerarlo responsable del delito de peculado. La condena fue dictada este martes por la tarde por la jueza Mónica Lucero, quien presidió el juicio.

Hasta que la sentencia adquiera firmeza, Nievas permanecerá detenido en la comisaría de Angaco y, posteriormente, será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá su condena.

