Exfuncionario de Angaco acusado de un delito pegó el faltazo a una audiencia: fiscalía pidió declararlo rebelde, pero el juez lo denegó

Facundo Nievas, un exfuncionario de la Municipalidad de Angaco, investigado por el delito de peculado desde octubre de 2024, este miércoles iba a quedar al borde de ir a juicio. Esta situación no terminó pasando porque el acusado no fue a la audiencia.

El fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales le solicitaron al juez de Garantías Federico Rodríguez que se lo declare rebelde a Nievas, ya que no había comparecido en Tribunales a pesar de que fue notificado en su debido tiempo para esta audiencia.

El juez no dio a lugar a este pedido de la fiscalía y la audiencia pasó a un cuarto intermedio indefinido, ya que la Oficina Judicial tendrá que reprogramar esta audiencia para otra fecha.

¿De qué se lo acusa a este exfuncionario de Angaco?

El delito que recae contra él es de peculado. El caso es insólito porque la fiscalía lo acusa de usar materiales y maquinaria de la Municipalidad de Angaco -donde él trabajaba- para hacer una obra de agua personal.

Según la acusación, Nievas utilizando su rango de Capataz General de Obra en el municipio realizó una costosa obra de conexión de agua.

Todo salió a luz porque sus vecinos fueron perjudicados, todos a su alrededor perdieron considerablemente la presión de agua en sus viviendas. Según la investigación de fiscalía, este hombre utilizó la maquinaria, los empleados y el material del municipio para realizar la obra, que obviamente no tenía el “ok” de la Administración del municipio. Es decir, que la obra de esa magnitud, en ese territorio, no estaba en los planes.

Esta obra se realizó en un domicilio por calle 21 de Febrero, entre Nacional y Olivera donde vive Nievas. La denuncia la realizó un funcionario del mismo municipio, el secretario de Planificación, Obras y Servicios.