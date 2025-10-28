El EPRE recordó que las distribuidoras no pueden cortar el servicio los viernes ni vísperas de feriado

El EPRE reforzó el control sobre las distribuidoras eléctricas y recordó la vigencia de la norma que prohíbe los cortes antes de fines de semana o feriados.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) emitió un comunicado este martes en el que recordó a las distribuidoras de energía de San Juan que no está permitido realizar cortes por falta de pago los días viernes o vísperas de feriado.

La medida busca proteger a los usuarios que, ante una suspensión en esas fechas, quedan imposibilitados de regularizar su situación en las oficinas correspondientes y solicitar la reconexión del servicio hasta después del fin de semana o del feriado. Eso deja sin servicio a los usuarios durante varios días.

Desde el organismo señalaron que se tomó conocimiento de casos en los que las distribuidoras efectuaron suspensiones en esas jornadas, generando dificultades a los clientes, especialmente en departamentos alejados, donde la limitada cobertura de internet y telefonía complica aún más el acceso a los canales de pago y la comunicación con las empresas.

“El EPRE recuerda a todas las personas usuarias la importancia de conocer sus derechos, para poder ejercerlos”, indica el comunicado oficial.

Números clave

Para realizar consultas o reclamos, el ente mantiene habilitadas distintas vías de comunicación:

Además, las guardias de las distribuidoras están disponibles las 24 horas: