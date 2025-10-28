martes 28 de octubre 2025

Comunicado

El EPRE recordó que las distribuidoras no pueden cortar el servicio los viernes ni vísperas de feriado

El EPRE advirtió a las empresas que está prohibido suspender el suministro por falta de pago en la previa a los fines de semana o feriados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El EPRE reforzó el control sobre las distribuidoras eléctricas y recordó la vigencia de la norma que prohíbe los cortes antes de fines de semana o feriados.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado este martes en el que recordó a las distribuidoras de energía de San Juan que no está permitido realizar cortes por falta de pago los días viernes o vísperas de feriado.

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE. 
La medida busca proteger a los usuarios que, ante una suspensión en esas fechas, quedan imposibilitados de regularizar su situación en las oficinas correspondientes y solicitar la reconexión del servicio hasta después del fin de semana o del feriado. Eso deja sin servicio a los usuarios durante varios días.

Desde el organismo señalaron que se tomó conocimiento de casos en los que las distribuidoras efectuaron suspensiones en esas jornadas, generando dificultades a los clientes, especialmente en departamentos alejados, donde la limitada cobertura de internet y telefonía complica aún más el acceso a los canales de pago y la comunicación con las empresas.

“El EPRE recuerda a todas las personas usuarias la importancia de conocer sus derechos, para poder ejercerlos”, indica el comunicado oficial.

Números clave

Para realizar consultas o reclamos, el ente mantiene habilitadas distintas vías de comunicación:

  • WhatsApp: 264-5677184
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Línea gratuita: 0800-333-6666

Además, las guardias de las distribuidoras están disponibles las 24 horas:

  • Naturgy San Juan S.A.: 0800-666-3637 o 4290333
  • D.E.C.S.A.: 4255832 / 4255831 / 4961784
