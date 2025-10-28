El EPRE recordó que las distribuidoras no pueden cortar el servicio los viernes ni vísperas de feriado

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado este martes en el que recordó a las distribuidoras de energía de San Juan que no está permitido realizar cortes por falta de pago los días viernes o vísperas de feriado.
El EPRE advirtió a las empresas que está prohibido suspender el suministro por falta de pago en la previa a los fines de semana o feriados.
La medida busca proteger a los usuarios que, ante una suspensión en esas fechas, quedan imposibilitados de regularizar su situación en las oficinas correspondientes y solicitar la reconexión del servicio hasta después del fin de semana o del feriado. Eso deja sin servicio a los usuarios durante varios días.
Desde el organismo señalaron que se tomó conocimiento de casos en los que las distribuidoras efectuaron suspensiones en esas jornadas, generando dificultades a los clientes, especialmente en departamentos alejados, donde la limitada cobertura de internet y telefonía complica aún más el acceso a los canales de pago y la comunicación con las empresas.
“El EPRE recuerda a todas las personas usuarias la importancia de conocer sus derechos, para poder ejercerlos”, indica el comunicado oficial.
Para realizar consultas o reclamos, el ente mantiene habilitadas distintas vías de comunicación:
Además, las guardias de las distribuidoras están disponibles las 24 horas: