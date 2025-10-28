martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Las acciones y los bonos argentinos se mueven sin tendencia clara en Wall Street

Los ADR y los títulos públicos en dólares ofrecen cifras mixtas. El S&P Merval porteño sube 0,6% en pesos por el rebote local del precio del dólar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones y bonos argentinos pululan sin rumbo claro en los mercados.

Las acciones y bonos argentinos pululan sin rumbo claro en los mercados.

Pasó el lunes post electoral con ganancias históricas y este martes las acciones y los bonos argentinos vuelven a operarse con moderación y cifras dispares.

Lee además
Las acciones argentinas cotizan en alza en Wall Street, tras las elecciones.
Impacto

Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza
el dolar rozo los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas
Mercados

El dólar rozó los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas

Dada la suba del dólar en la plaza cambiaria, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires negocia con una suba de 0,6% en pesos, en los 2.500.000 puntos a las 11:20 horas.

En tanto, los bonos en dólares -Bonares y Globales- operan dispares, con un riesgo país aún cerca de los 700 puntos básicos, un nivel mínimo desde agosto.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares se observan cifras mixtas.

“En las elecciones legislativas el oficialismo obtuvo 41% de los votos a nivel nacional, y superó a Fuerza Patria por una diferencia de nueve puntos porcentuales. Este resultado contundente no estaba incorporado en las expectativas del mercado y el índice Merval subió 32% en la rueda del lunes y registró el mayor incremento diario en al menos los últimos treinta años”, resumió Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“La contundente victoria del oficialismo cambia por completo el panorama y resetea expectativas. Ya no será tema de debate como blindar un veto de Milei, sino como blindar las reformas estructurales que hacen falta para una senda de crecimiento sostenido. Sin dudas, los mercados van a celebrar el resultado electoral”, afirmó Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiera.

“El resultado electoral representa una victoria significativa para el Gobierno nacional, no solo por las bancas que incorporará en el Congreso, sino porque constituye una validación política de su gestión y de las reformas estructurales que busca profundizar”, respondió Nicolás Favaron, Manager de Asuntos Públicos de Edelman Argentina.

“La oposición más dura quedó fragmentada y sin un liderazgo claro, lo que refuerza la posición del oficialismo de cara a la segunda parte del mandato de Milei”, acotó Favaron.

“La elección mostró un voto que, frente a los altibajos de los mercados de los últimos días tan estresantes, busca previsibilidad y tranquilidad”, sostuvo el analista económico Enrique Dentice.

El partido gobernante La Libertad Avanza logró obtener el 40,8% de los votos para diputados en todo el país, con el 97,6% de la elección ya escrutada, frente al 31,7% de la alianza kirchnerista de Fuerza Patria. Sorpresivamente, el oficialismo se impuso en la provincia de Buenos Aires, de muy fuerte impronta peronista.

“Milei podrá defender fácilmente los decretos y vetos en el Congreso, no solo porque estará muy cerca de tener el tercio que necesita en ambas cámaras sino también porque sus aliados tendrán más incentivos para apoyar a un presidente ganador. Esto abre un camino más claro para Milei en (las presidenciables del) 2027”, dijo a Reuters Marcelo García, director para Américas de Horizon Engage.

“En su discurso postelectoral, el presidente Milei adoptó un tono mesurado (...) La materialización de esta mayor apertura y diálogo debería verse reflejada en acuerdos para la aprobación del presupuesto de 2026”, reportó BancTrust & Company.

“La magnitud de la victoria de Milei se sitúa entre las expectativas preelectorales más optimistas. Su partido cuenta ahora con el capital político necesario para acelerar las reformas estructurales”, dijo a Reuters Alejo Czerwonko, ejecutivo de UBS Global Wealth Management.

“Milei ahora puede impulsar una ambiciosa agenda de desregulación, impulsar reformas laborales, tributarias y, posiblemente, de la seguridad social en el Congreso, e implementar cambios en el régimen cambiario argentino”, añadió Czerwonko.

“Los resultados sorprendieron. La población avaló la gestión del Gobierno, aún cuando los datos económicos y los conflictos políticos de los últimos meses llevaban a pensar en que sus candidatos lograrían porcentajes bastante más bajos. Hubo una renovación de la confianza en el Gobierno, más precisamente, en el Presidente”, comentó el analista económico Miguel Ángel Massot.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego

El EPRE recordó que las distribuidoras no pueden cortar el servicio los viernes ni vísperas de feriado

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Pasaron las elecciones y ahora, ¿en qué conviene invertir de cara a las vacaciones de verano?

Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

Bajan las tasas de plazo fijo: por depósitos de $1.000.000 cuánto paga cada banco

El día después: cómo ven los referentes de los principales sectores económicos de San Juan el panorama post elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego