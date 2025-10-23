jueves 23 de octubre 2025

Un sistema inédito

Una factura de luz igual todos los meses: cómo es el plan del EPRE que entusiasma al comercio sanjuanino

El EPRE presentó a las cámaras de comercio el sistema “facturación nivelada” para el servicio eléctrico, que busca evitar los picos del verano y dar previsibilidad al sector. Será voluntario y se implementará en breve.

Por Elizabeth Pérez
Presentación en el EPRE del nuevo esquema de "facturación nivelada" que estará disponible pronto para el comercio sanjuanino.

Presentación en el EPRE del nuevo esquema de “facturación nivelada” que estará disponible pronto para el comercio sanjuanino. 

image

Este jueves al mediodía, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se realizó una reunión clave con representantes de las principales cámaras de comercio de San Juan. Se presentaron los lineamientos del nuevo sistema de “facturación nivelada”, una modalidad que permitirá a los comercios pagar una factura de luz similar todos los meses, evitando los picos que se producen en verano por el uso intensivo de equipos de aire acondicionado.

Aunque desde el EPRE se evitó dar precisiones oficiales aun por la cercanía del proceso electoral, referentes que participaron del encuentro confirmaron los principales detalles del esquema, que se encuentra en su etapa final de diseño y cuya aplicación será “inminente”: probablemente antes de fin de año ya empiece a funcionar en San Juan.

“La idea es que no se vean los picos de consumo durante los meses de verano, sino tener un valor estable durante todo el año”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, uno de los participantes de la reunión.

image

Cómo funcionará: los datos clave

  • El sistema será voluntario y tendrá una duración de un año. Cada comercio que adhiera deberá presentar una declaración jurada, sobre la base de la cual se tomará el promedio del consumo eléctrico del año anterior.
  • Con ese valor se calculará una cuota mensual fija, que se mantendrá a lo largo del año.
  • Al cumplirse los 12 meses, si el consumo real fue menor, el usuario recibirá una nota de crédito; si fue mayor, deberá abonar la diferencia.
  • El ajuste se calculará aplicando el interés que utiliza actualmente el Banco Nación.
  • El plan incluirá un costo financiero reducido y no será excluyente para quienes tengan planes de pago o deudas con la distribuidora eléctrica. Además, podrá darse de baja en cualquier momento si el usuario considera que no le resulta conveniente.
  • El valor de referencia será el vigente al momento de la adhesión, y el prorrateo se mantendrá por doce meses. Solo se modificará si hay aumentos tarifarios generales o cambios en el costo de la energía.
  • También se alentó a los comercios a adherirse a la boleta electrónica, para poder seguir mes a mes la evolución del consumo y de los ajustes.

Un ejemplo práctico

Durante la reunión, se mostró el caso de un comercio con consumo medio: en verano pagaba facturas de $1.500.000 a $1.600.000, mientras que en meses previos el monto caía a $600.000 u $800.000.

Con la facturación nivelada, ese mismo usuario pasaría a pagar entre $850.000 y $900.000 mensuales durante todo el año, lo que le permitiría planificar mejor su flujo de fondos. “Es un beneficio importante porque da previsibilidad y evita los sobresaltos. Fue muy bien recibido por las distintas cámaras”, destacó Quiroga.

Eficiencia energética: otro frente de ahorro

Durante el encuentro también participó Alejandro Martín, de la Secretaría de Industria y Comercio, quien recordó que la provincia dispone de créditos para estudios de eficiencia energética.

El programa cubre hasta el 90% del costo de estos diagnósticos, que permiten identificar qué equipos consumen más energía y cómo reemplazarlos por tecnologías más eficientes. Por ejemplo, si se juntan 10 comercios y encargan un estudio de qué pueden hacer para ahorrar electricidad en sus locales, el gobierno les reintegra casi todo el valor en un plazo de 30 días.

Temas
