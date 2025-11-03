Cyber Monday: cómo armar tus vacaciones con 50% de descuento

Desde este lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se desarrollará una nueva edición del Cyber Monday 2025 , el evento de compras online que reúne a las principales marcas del país. Durante tres días, miles de usuarios podrán acceder a ofertas especiales en productos y servicios , que incluyen rubros como indumentaria, tecnología, electrodomésticos, turismo y transporte .

El sector de viajes y turismo volverá a ser uno de los grandes protagonistas. Participarán agencias de viaje, cadenas hoteleras, aerolíneas, empresas de alquiler de autos y servicios de asistencia al viajero , además de plataformas de transporte terrestre y fluvial.

Descuentos y beneficios para planificar las vacaciones 2026 y aprovechar el Cyber Monday

Esta edición del Cyber Monday llega en un momento ideal para quienes buscan anticipar la compra de sus vacaciones de verano 2026. Aunque las promociones más fuertes se revelan al inicio del evento, varias empresas ya adelantaron parte de sus beneficios.

Desde Despegar, por ejemplo, anticiparon rebajas de hasta un 20% en paquetes al Caribe, Estados Unidos y Europa, junto con promociones bancarias y planes de pago en cuotas. También ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés para viajes nacionales y 10% de descuento adicional en hoteles y paquetes dentro del país utilizando Mercado Pago.

Una novedad destacada será la posibilidad de financiar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta en dólares, bajo el sistema “Cuotas Despegar”, una opción de financiación propia de la agencia.

Por su parte, Booking.com aplicará un 15% de descuento en más de 800 alojamientos en Argentina, mientras que Plataforma 10 anunció ofertas de hasta el 50% en pasajes de larga distancia seleccionados, además de 12 cuotas sin interés y bonificaciones adicionales del 10% con determinados medios de pago.

Consejos para aprovechar al máximo el Cyber Monday

Para sacar el mayor provecho de las promociones, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones prácticas:

Fijar un presupuesto : definir cuánto se puede invertir en el viaje.

Elegir destinos y fechas : tener opciones flexibles ayuda a detectar mejores oportunidades.

Verificar límites y vigencia de las tarjetas antes del evento.

Activar alertas o suscripciones en los sitios de viaje para recibir notificaciones.

Comparar precios previos para confirmar que el descuento sea real.

Aprovechar ofertas relámpago , que suelen tener cupos o duración limitada.

Leer las condiciones de cambio, cancelación y medios de pago.

Comprar solo en sitios oficiales o reconocidos para evitar fraudes.

El Cyber Monday 2025 se presenta como una oportunidad ideal para quienes planean viajar en los próximos meses y buscan ahorrar en pasajes, alojamiento y paquetes turísticos.