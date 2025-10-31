viernes 31 de octubre 2025

Apoyo económico privado

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Unas 70 empresas son sponsors del evento mayor de San Juan, la Fiesta Nacional del Sol. Minería, banca y energía, los sectores que más invierten.

Por Elizabeth Pérez
Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.

Mineras, bancos, aseguradoras y empresas industriales respaldan la Fiesta Nacional del Sol 2025, que logró un récord de auspiciantes y refuerza su perfil productivo.

Fiesta nacional del sol.png

La Fiesta Nacional del Sol 2025 no solo se prepara para deslumbrar con su despliegue de shows artísticos y culturales. Detrás del brillo del escenario, se consolida una trama económica sin precedentes: un récord de apoyo privado con más de 70 empresas que se sumaron como sponsors o contratistas de espacios.

Nicolás Rodríguez, creador del guion del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

Fiesta Nacional del Sol 2025: el show del velódromo mostrará a San Juan, sus tradiciones, paisajes, presente y futuro
El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, confirmó que la participación del sector privado “ha sido masiva” y destacó que al igual que en el 2024, este año la fiesta contará con una fuerte impronta minera y financiera, pilares de la economía sanjuanina. “Va a haber un muy buen apoyo del sector privado, igual que el año pasado”, afirmó el funcionario.

Los principales spónsors

Entre los sponsors principales de la edición 2025 figuran Vicuña (grupo Lundin y BHP), Veladero (Barrick), Banco San Juan y la empresa estatal EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), todos ellos también presentes en el FNS Forum, el foro empresarial y productivo que acompaña la fiesta.

Además, integran la lista Glencore Pachón, Los Azules (McEwen Copper), Boroo, CASEMI, Sancor Seguros, Pampero, Fiat Itala, Lorenzo Automotores, CAPRIMSA, la Cámara Minera de San Juan, la Unión Industrial y la Federación Económica de San Juan, entre muchas otras compañías y entidades.

Desde el gobierno explicaron que existen distintos niveles de patrocinio, pero remarcó que “todos los que tienen stand son sponsors de la fiesta”, lo que refuerza el modelo de autofinanciamiento impulsado por el Gobierno provincial.

La cooperación público-privada

La Fiesta Nacional del Sol, que cada año reúne a miles de visitantes y turistas, se consolida también como una plataforma de proyección para el sector productivo sanjuanino.

Las empresas participantes no solo respaldan económicamente el evento, sino que lo aprovechan como una vitrina estratégica para mostrar sus proyectos, generar vínculos y fortalecer su presencia institucional en los stands distribuidos en el predio ferial.

El ministro Fernández destacó además que “de las mineras están casi todas”, lo que refleja el nivel de confianza del sector privado en la organización y el impacto de la fiesta como espacio de visibilidad nacional e internacional. “Hay auspiciantes del foro y auspiciantes de la fiesta, pero todos los que acompañan el FNS Forum también son patrocinadores de la fiesta mayor”, aclaró.

Con este respaldo récord, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se perfila como una edición que no se podrá olvidar, no solo por su propuesta artística y cultural, sino también por el nivel de compromiso económico y empresarial que se ha movilizado para concretarla.

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez

