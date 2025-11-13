jueves 13 de noviembre 2025

Procedimiento

Atrapan en Chimbas al "Chilenito", ladrón que quedó grabado cometiendo un robo

Este es Víctor Hugo Cortez. Intentó huir cuando vio a la policía, pero fue aprehendido por las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-12 at 16.06.00

Enlos últimos días, efectivos de la Policía de San Juan detuvieron en Chimbas a Víctor Hugo Cortez, conocido en el ambiente delictivo como "Chilenito”. El hombre, con domicilio en el barrio Colón de Santa Lucía, tenía un pedido de captura vigente por el delito de hurto, emitido por el juez de Garantías Federico Rodríguez.

La aprehensión se concretó cuando personal de Motorizada 1, en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este, intentó identificarlo y el sujeto trató de escapar. Tras una breve persecución, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que conduce el fiscal Juan Manuel Gálvez, junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra.

image

Cortez fue vinculado a un robo ocurrido el domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 14:30, en una vivienda ubicada sobre Avenida Sarmiento, en Santa Lucía. Según la investigación, el ladrón llegó junto a un cómplice a bordo de una bicicleta. Mientras su compañero hacía de campana, “el Chilenito” ingresó al domicilio sin ejercer fuerza y se llevó una bicicleta marca Venzo Primal de 24 velocidades, equipada con frenos hidráulicos y horquilla con bloqueo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió identificarlo y solicitar su detención. Ahora, el delincuente se encuentra alojado en la Comisaría 27, a la espera de la audiencia judicial que se realizará este jueves, donde se definirá su situación procesal.

Temas
Dejá tu comentario

