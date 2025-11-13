Atrapan en Chimbas al "Chilenito", ladrón que quedó grabado cometiendo un robo

Enlos últimos días, efectivos de la Policía de San Juan detuvieron en Chimbas a Víctor Hugo Cortez , conocido en el ambiente delictivo como "Chilenito”. El hombre, con domicilio en el barrio Colón de Santa Lucía, tenía un pedido de captura vigente por el delito de hurto , emitido por el juez de Garantías Federico Rodríguez .

Violento atraco Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

La aprehensión se concretó cuando personal de Motorizada 1 , en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este , intentó identificarlo y el sujeto trató de escapar. Tras una breve persecución, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad , que conduce el fiscal Juan Manuel Gálvez , junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra .

image

Cortez fue vinculado a un robo ocurrido el domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 14:30, en una vivienda ubicada sobre Avenida Sarmiento, en Santa Lucía. Según la investigación, el ladrón llegó junto a un cómplice a bordo de una bicicleta. Mientras su compañero hacía de campana, “el Chilenito” ingresó al domicilio sin ejercer fuerza y se llevó una bicicleta marca Venzo Primal de 24 velocidades, equipada con frenos hidráulicos y horquilla con bloqueo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió identificarlo y solicitar su detención. Ahora, el delincuente se encuentra alojado en la Comisaría 27, a la espera de la audiencia judicial que se realizará este jueves, donde se definirá su situación procesal.