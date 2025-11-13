Se salvó de milagro tras perder el control de su moto y chocar contra un árbol

Un fuerte susto vivió este jueves por la tarde un motociclista en Albardón, luego de protagonizar un accidente que, por fortuna, no terminó en tragedia.

El hecho ocurrió en Callejón Blanco, antes de calle Tucumán, cuando Carlos Ramírez, de 38 años, se desplazaba en una moto 110 cc. De acuerdo a lo informado por testigos, en pleno trayecto, una de las ruedas del rodado se reventó, lo que hizo que el conductor perdiera el control y terminara impactando contra un árbol ubicado al costado del camino.

Pese al violento golpe, Ramírez no sufrió heridas de gravedad. Gracias a que no circulaba a alta velocidad, solo presentó escoriaciones leves y no fue necesario trasladarlo a ningún centro de salud.

En el lugar trabajó personal policial, que junto a vecinos de la zona asistió al motociclista. Luego del accidente, el hombre pudo retirarse por sus propios medios.