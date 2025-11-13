Condena con cárcel para el conocido delincuente de Desamparados

El reconocido delincuente de Desamparados, Fabricio Gabriel Bartolaccini, volvió a ser noticia y esta vez no por un nuevo golpe, sino por su condena a prisión efectiva . El sujeto, que ya había sido captado en reiteradas ocasiones por cámaras de seguridad cometiendo robos en la zona, fue sentenciado a 5 meses de cárcel tras admitir su responsabilidad en un nuevo hecho delictivo.

Gracias a la difusión de estos videos y las denuncias de los vecinos, el sujeto fue detenido e identificado como Marcos Usuna , quien resultó condenado a 5 meses de prisión efectiva por los delitos cometidos. Según los vecinos, el hombre sería responsable de otros robos menores ocurridos en la zona.

La inseguridad volvió a ser tema de preocupación en Desamparados, luego de que circularan en redes sociales varios videos que mostraban a este hombre robando en distintas zonas de la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de una farmacia y de una vivienda, permitieron identificarlo y exponer su modo de actuar.

En una de las grabaciones se lo ve dentro de una farmacia, discutiendo con un guardia de seguridad antes de empujarlo y huir. En otra, el delincuente se acerca a un auto estacionado y, sin ser visto, roba una herramienta antes de marcharse con total calma.

El "Terror" de Desamparados, un conocido ladrón de San Juan, en otro local cometiendo un ilícito.



El mismo fue condenado con una pena efectiva y fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.