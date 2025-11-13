Condena con cárcel para el conocido delincuente de Desamparados

El reconocido delincuente de Desamparados, Fabricio Gabriel Bartolaccini, volvió a ser noticia y esta vez no por un nuevo golpe, sino por su condena a prisión efectiva. El sujeto, que ya había sido captado en reiteradas ocasiones por cámaras de seguridad cometiendo robos en la zona, fue sentenciado a 5 meses de cárcel tras admitir su responsabilidad en un nuevo hecho delictivo.
Gracias a la difusión de estos videos y las denuncias de los vecinos, el sujeto fue detenido e identificado como Marcos Usuna, quien resultó condenado a 5 meses de prisión efectiva por los delitos cometidos. Según los vecinos, el hombre sería responsable de otros robos menores ocurridos en la zona.
La inseguridad volvió a ser tema de preocupación en Desamparados, luego de que circularan en redes sociales varios videos que mostraban a este hombre robando en distintas zonas de la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de una farmacia y de una vivienda, permitieron identificarlo y exponer su modo de actuar.
En una de las grabaciones se lo ve dentro de una farmacia, discutiendo con un guardia de seguridad antes de empujarlo y huir. En otra, el delincuente se acerca a un auto estacionado y, sin ser visto, roba una herramienta antes de marcharse con total calma.
