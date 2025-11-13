jueves 13 de noviembre 2025

Judiciales

Condena con cárcel para el conocido delincuente de Desamparados

El ladrón identificado como Marcos Usuna fue atrapado por la UFI Delitos Contra la Propiedad y este miércoles tuvo la audiencia en su contra. Con las pruebas recabadas no le quedó otra que aceptar pena en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladron de desamparados

El reconocido delincuente de Desamparados, Fabricio Gabriel Bartolaccini, volvió a ser noticia y esta vez no por un nuevo golpe, sino por su condena a prisión efectiva. El sujeto, que ya había sido captado en reiteradas ocasiones por cámaras de seguridad cometiendo robos en la zona, fue sentenciado a 5 meses de cárcel tras admitir su responsabilidad en un nuevo hecho delictivo.

Gracias a la difusión de estos videos y las denuncias de los vecinos, el sujeto fue detenido e identificado como Marcos Usuna, quien resultó condenado a 5 meses de prisión efectiva por los delitos cometidos. Según los vecinos, el hombre sería responsable de otros robos menores ocurridos en la zona.

La inseguridad volvió a ser tema de preocupación en Desamparados, luego de que circularan en redes sociales varios videos que mostraban a este hombre robando en distintas zonas de la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de una farmacia y de una vivienda, permitieron identificarlo y exponer su modo de actuar.

En una de las grabaciones se lo ve dentro de una farmacia, discutiendo con un guardia de seguridad antes de empujarlo y huir. En otra, el delincuente se acerca a un auto estacionado y, sin ser visto, roba una herramienta antes de marcharse con total calma.

