jueves 13 de noviembre 2025

Destrozos en un conocido sanatorio: la aprehendida habría tenido un brote psicótico y fue internada

La mujer será juzgada en Flagrancia por el delito de daño. Ella decía que estaba embarazada, se le hicieron estudios y los profesionales le dijeron que no lo estaba. Ante esta respuesta, ella reaccionó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles por la noche se dio a conocer que una mujer había provocado serios destrozos en el interior del reconocido Sanatorio Argentino ubicado por calle San Luis, en Capital. En el parte emitido por la Justicia, expresaron que la mujer había quedado detenida, acusada del delito de daño y que quedaba a disposición de Flagrancia.

Ahora fuentes allegadas explicaron que la joven de 32 años quedó internada en el Hospital General Julieta Lanteri por disposición del médico legista que la trató después de ser aprehendida. Además, dieron a conocer que a la chica le habría sufrido un brote psicótico.

Este hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el interior de este sanatorio. Aparentemente, la mujer se hizo atender diciendo que estaba transcurriendo un avanzado embarazo, ya que decía estar de 7 meses. Fuentes allegadas dijeron que a ella se le hizo una ecografía y un estudio de sangre. Los resultados fueron que ella no se encontraba en estado de gestación.

Ahí es cuando la mujer insistía en que sí lo estaba. Ante la negativa de los profesionales, la mujer comenzó con los destrozos en el interior del consultorio. Según lo reportado, rompió un vidrio, una estructura de madera, un monitor, entre otras cosas.

Desde la fuerza destacaron que la joven, de 32 años, fue resguardada y un psicólogo la contuvo hasta que las autoridades de Flagrancia le expresaron que iba a quedar aprehendida. Luego el médico legista resolvió que la misma debía ser enviada al Hospital General Julieta Lanteri con custodia policial.

