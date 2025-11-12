miércoles 12 de noviembre 2025

Delitos Especiales

Violento choque en una peligrosa esquina de Trinidad

Una motorista terminó internada con lesiones tras el siniestro ocurrió en la esquina de Lateral de Ruta 40 y Abraham Tapia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-12 at 07.30.21

Este martes ocurrió un fuerte choque en la esquina de Lateral de Ruta 40 -Sur- y Abraham Tapia en Trinidad. Una motorista terminó herida al chocar con un auto.

Según informaron fuentes policiales, la conductora de la motocicleta identificada como Abril Baigorria terminó internada con diferentes golpes y una posible fractura. El otro vehículo protagonista, un Toyota Yaris, lo conducía un hombre llamado Gustavo Echegaray. Salió ileso.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 07.30.21 (1)

El hecho ocurrió en una complicada esquina, donde en hora pico y casi las 24 horas del día hay mucho tránsito vehicular. No hay semáforos en las zonas aledañas y en varias ocasiones el paso no es respetado.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales Número 6 a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell. En el lugar también trabajó comisaría 3ra.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 07.30.20
