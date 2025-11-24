lunes 24 de noviembre 2025

Sigue el escándalo

La AFA investiga a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina abrió un expediente y dio 48 horas al club para explicar el accionar del plantel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-24 185050

El gesto que Estudiantes realizó en la previa del partido ante Rosario Central —dar el pasillo de homenaje de espaldas al rival, en rechazo al título recientemente otorgado— ya tiene consecuencias formales. El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente de oficio y exigió al club platense que presente una justificación en un plazo de 48 horas.

En el comunicado difundido por la entidad, además de solicitar el descargo institucional, el Tribunal citó individualmente a cada uno de los futbolistas involucrados para que aclaren si recibieron instrucciones directas para ejecutar la protesta. Se pidió que todos ejerzan su derecho a defensa e informen cómo se tomó la decisión dentro del plantel.

El episodio es inédito en el fútbol argentino y agrega tensión en un contexto ya cargado por la conocida disputa entre la dirigencia de AFA y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. Por ese motivo, en el mundo del fútbol no descartan que pueda recaer alguna sanción sobre la conducción del club, como ocurrió en su momento con Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Qué dice la resolución del Tribunal

En las actuaciones, iniciadas de oficio, el Tribunal detalla que el comportamiento del plantel al inicio del encuentro del 23 de noviembre podría contravenir el protocolo de homenaje establecido en resoluciones oficiales publicadas por la AFA.

Antes de tomar una decisión definitiva, el organismo sostiene que corresponde garantizar el derecho de defensa, según lo estipulado en los artículos 38 y 49 del Código Disciplinario.

Por ello, resolvió:

  • Dar vista del expediente a Estudiantes, su Comisión Directiva, su presidente y su capitán, Santiago Núñez, otorgándoles 48 horas para presentar un descargo.

  • Notificar a los jugadores Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina, Amondarain, así como a Leandro González Pirez y Lucas Alario, para que informen si actuaron bajo instrucciones.

  • Aclarar que esta notificación no reemplaza la revisión que deben realizar ambos clubes en el sistema COMET sobre las incidencias del partido.

  • Indicar que, si no se presenta el descargo en el plazo estipulado, el Tribunal avanzará igual con una resolución en base a la documentación disponible.

