La AFA investiga a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

El gesto que Estudiantes realizó en la previa del partido ante Rosario Central —dar el pasillo de homenaje de espaldas al rival, en rechazo al título recientemente otorgado— ya tiene consecuencias formales. El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente de oficio y exigió al club platense que presente una justificación en un plazo de 48 horas.

Liga Profesional Estudiantes le amargó el festejo a Central con un golazo de Cetré y lo eliminó del Torneo Clausura

En el comunicado difundido por la entidad, además de solicitar el descargo institucional, el Tribunal citó individualmente a cada uno de los futbolistas involucrados para que aclaren si recibieron instrucciones directas para ejecutar la protesta. Se pidió que todos ejerzan su derecho a defensa e informen cómo se tomó la decisión dentro del plantel.

El episodio es inédito en el fútbol argentino y agrega tensión en un contexto ya cargado por la conocida disputa entre la dirigencia de AFA y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. Por ese motivo, en el mundo del fútbol no descartan que pueda recaer alguna sanción sobre la conducción del club, como ocurrió en su momento con Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Qué dice la resolución del Tribunal

En las actuaciones, iniciadas de oficio, el Tribunal detalla que el comportamiento del plantel al inicio del encuentro del 23 de noviembre podría contravenir el protocolo de homenaje establecido en resoluciones oficiales publicadas por la AFA.

Antes de tomar una decisión definitiva, el organismo sostiene que corresponde garantizar el derecho de defensa, según lo estipulado en los artículos 38 y 49 del Código Disciplinario.

Por ello, resolvió: