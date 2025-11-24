Racing dejó a River sin Libertadores y avanzó a cuartos con un gol agónico en Avellaneda

En una noche frenética en el Cilindro de Avellaneda, Racing venció 3-2 a River Plate con un gol en el último suspiro del partido y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. La Academia eliminó al Millonario en un duelo vibrante y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Lanús y Tigre, a disputarse el miércoles.

El equipo de Avellaneda encontró la épica cuando todo parecía encaminarse a los penales. En la última jugada, una doble arremetida entre “Maravilla” Martínez y Martirena arrinconó a la defensa riverplatense; finalmente fue el lateral quien empujó la pelota al fondo del arco para desatar la fiesta académica.

La derrota dejó a River fuera del Clausura y, además, sin chances de clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un cupo reservado para el campeón del actual certamen de la Liga Profesional. Ahora, el equipo de Núñez deberá esperar que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeones para poder obtener ese boleto internacional.

En un Estadio Presidente Juan Domingo Perón colmado y con un clima de alta tensión, Racing mostró carácter, golpeó en los momentos justos y terminó quedándose con un triunfo que quedará en la memoria de los hinchas. Con autoridad y un cierre dramático, la Academia se metió entre los ocho mejores del Clausura y mantiene vivo el sueño de pelear por el título.