lunes 24 de noviembre 2025

Fútbol

Regional Amateur: Unión aseguró su clasificación y Desamparados festejó un triunfazo en Puyuta

La penúltima fecha dejó un panorama encendido para los equipos sanjuaninos: Unión ganó en Rawson y avanzó de fase, mientras que Desamparados se impuso con autoridad en Puyuta y trepó a la cima de su zona. En el interior, habrá final abierta por el segundo boleto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tarde del lunes dejó definiciones en el Regional Federal Amateur, con Unión fue uno de los grandes protagonistas. En Rawson, el Azul cumplió con su deber y venció 2-1 a Atlético Marquesado para sellar su pase a la siguiente instancia. Luciano Riveros abrió el marcador cuando quedaba poco para el cierre, Victorio Martiní empató para el Tricolor y, a los 43 minutos, Lorenzi apareció para estampar el gol que aseguró la clasificación. Unión llegó a 9 puntos y tomó distancia de Marquesado y Atenas, que con 3 unidades definirán entre sí el futuro de la zona, donde solo avanza el líder.

En Puyuta, el festejo fue del Víbora. Sportivo Desamparados hilvanó su segunda victoria consecutiva y se transformó en el nuevo puntero de la Zona 10. Con un doblete de Agustín Torres, superó 2-0 a Atlético Alianza, que cayó al tercer puesto tras el triunfo de Peñaflor frente a Colón Junior por idéntico resultado gracias a los goles de Enzo Vargas y Rodrigo Giménez. El panorama quedó al rojo vivo: Sportivo suma 8 puntos, Peñaflor lo sigue con 7, Alianza quedó con 6 y el Merengue cierra con 4.

En la Zona 8, donde compiten los elencos del interior, todo se definirá en la última fecha. General Belgrano, ya clasificado, sufrió un 3-0 ante Paso de Los Andes en Albardón, resultado que mantuvo con vida a los de la banda azul. Sin embargo, Arbol Verde dio un paso gigante al vencer 2-0 a Sarmiento en Media Agua y quedó como el principal candidato al segundo boleto. Las posiciones muestran a Belgrano con 12 unidades, Arbol Verde con 10, Paso de Los Andes con 7 y Sarmiento sin puntos tras cinco presentaciones.

