viernes 28 de noviembre 2025

En 2026

La Olla: tras 30 años, el control de la histórica central hidroeléctrica vuelve a San Juan

El Director de Recursos Energéticos, José María Ginestar, habló del fin de la concesión de La Olla, en Ullum. Dijo que la infraestructura ya es de la provincia, y aunque resta definir si la manejará un privado o la empresa estatal, el objetivo es "hacerla generar".

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Central Hidroeléctrica La Olla, ubicada en Ullum.

La Central Hidroeléctrica La Olla, ubicada en Ullum. 

En medio del debate nacional sobre la privatización de aprovechamientos hidroeléctricos, San Juan se desmarca gracias a una particularidad contractual que rodea a una de sus centrales más antiguas: La Olla, ubicada en Ullum. José María Ginestar, Director de Recursos Energéticos de San Juan, habló de los planes para este emprendimiento que en pocos meses no tendrá más concesionario privado luego de tres décadas, y anunció que esta planta hidroeléctrica, cuya concesión actual vence el 16 de marzo de 2026, no entrará en el abanico de diques que la Nación evalúa privatizar.

en la central hidroelectrica quebrada de ullum concluye la modernizacion, tras 36 anos sin reformas
Energía en San Juan

En la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum concluye la modernización, tras 36 años sin reformas
La Central Cuesta del Viento entra en obra.
Modernización

Ahora le toca la cirugía de corazón a la central hidroeléctrica Cuesta del Viento, ¿y Los Caracoles?

Ginestar explicó que la confusión es habitual, ya que La Olla no es el famoso paredón del Dique Quebrada de Ullum que conocen todos los sanjuaninos, sino una central mucho más antigua. Se trata de un aprovechamiento que muchos sanjuaninos ni conocen. También se la identifica como Central Hidroeléctrica Ullum I, y fue inaugurada el 3 de diciembre de 1980. Técnicamente, La Olla no posee embalse ni capacidad de acumulación de agua. Su funcionamiento depende exclusivamente del agua que se genera en Punta Negra, la cual pasa por un canal que luego alimenta el Dique de Ullum.

Pese a su bajo perfil, su potencia es importante. El Director de Recursos Energéticos destacó este viernes, en diálogo con Radio Sarmiento, que esta central "genera cerca de 40 megas", lo que implica que en “potencia instalada” tiene capacidades similares a la Represa de La Quebrada de Ullum. Por eso, la meta es que a "esa central hay que hacerla generar" para inyectar al sistema eléctrico nacional.

La infraestructura vuelve a la Provincia

La situación de La Olla se rige por un “doble factor” legal. Primero, la concesión de la empresa operadora actual, que es la norteamericana AES, vence ya que fue concesionada en 1996 por un plazo de 30 años. Segundo, la infraestructura propia pasa automáticamente a la provincia, según lo indicado en los contratos originales.

Ginestar subrayó que cuando la concesión termine, el traspaso de la propiedad es innegable: "Toda la estructura vendría a ser del dique, los fierros, como le decimos los ingenieros, pasan a manos de la provincia". Por esta razón, La Olla no está en la órbita de Nación, sino en la órbita de la Provincia de San Juan.

El proceso de transición ya está en marcha. Ginestar hizo una curiosa comparación al hablar del trabajo técnico actual: "esto es similar a cuando alquilas un departamento y te lo están por entregar". Actualmente, se está evaluando el predio y todas las condiciones técnicas en las que el aprovechamiento pasará a manos provinciales.

El futuro operativo

De cara al 2026, la Provincia tiene la infraestructura asegurada, pero resta definir el modelo de operación. El funcionario indicó que la decisión de quién operará y mantendrá La Olla será objeto de análisis cercano a la fecha (marzo).

Aunque la provincia cuenta con su propia empresa de energía (EPSE), la posibilidad de que un privado acceda a la operación no está descartada. La última palabra recaerá en el gobernador Marcelo Orrego, quien definirá lo mejor para los sanjuaninos con el asesoramiento técnico. Ginestar dejó claro que el gobierno provincial tiene total autonomía para tomar esta decisión, que es definir si la operación se concesiona a un privado o si la maneja la empresa estatal. Lo que sí es una certeza es que la infraestructura "sí o sí queda porque ya es de la provincia".

