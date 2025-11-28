Allanan y embargan al financista ligado al "Chiqui Tapia"

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó recientemente una serie de medidas cautelares, incluyendo allanamientos y embargos preventivos, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas. Esta firma, fundada en Adrogué en 2022, está asociada al financista Ariel Vallejo, quien es descrito como cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Respaldo institucional En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

Polémica "Mafia y casta": El ataque de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia tras la sanción a Estudiantes

La decisión de la justicia, que incluye el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados, llega tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que recayó en el juez Federico Villena y la fiscal federal Cecilia Incardona.

Movimientos Millonarios y la Ruta del Dinero

La investigación se concentra en el "movimiento de sumas millonarias" y movimientos sospechosos por más de $818.000 millones de pesos a través de billeteras virtuales gestionadas por Sur Finanzas PSP.

Según el dictamen fiscal, se identificó un tramo específico de $72.342 millones asociado a contribuyentes "no confiables" y usinas de facturas apócrifas o truchas. La acusación se enfoca en transferencias realizadas desde la plataforma Sur Finanzas PSP que involucraron:

Monotributistas sin capacidad económica .

. Personas de la base de facturas apócrifas .

. Sujetos no categorizados.

Por ejemplo, la DGI detectó volúmenes incompatibles con el patrimonio de estos sujetos, como $223 mil millones entre no categorizados y $193 mil millones entre monotributistas. Un caso citado es el de un monotributista que declaró $4,9 millones en 2024 pero recibió más de $230 millones en transferencias.

El Entramado del Fútbol Argentino

La figura de Vallejo y Sur Finanzas llamó la atención no solo por el volumen de dinero, sino por su creciente e intensa presencia en el fútbol argentino. La firma se ha convertido en un actor central en el patrocinio deportivo:

Es el patrocinador principal del Club Atlético Banfield desde 2022, manteniendo la presencia en el pecho de la camiseta.

desde 2022, manteniendo la presencia en el pecho de la camiseta. Sur Finanzas extendió su presencia a clubes como Platense, Barracas Central, y Racing Club Asociación Civil .

. Actúa como naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional desde 2023.

Patrocina a la Selección argentina y al torneo de Primera División.

Además de los patrocinios, la financiera proporcionó préstamos a clubes. San Lorenzo recibió más de $1900 millones en préstamos de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo, y Banfield casi $1000 millones.

En el dictamen, la fiscal Incardona mencionó a varios clubes que aparecen "en la categoría de investigados" en relación con "movimiento de sumas millonarias" provenientes de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados al fútbol. Entre ellos se encuentran el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil y Club Atlético Defensores de Glew.

Múltiples Causas Simultáneas

El financista Vallejo enfrenta presión en varios frentes judiciales simultáneos. Además de la causa por lavado de activos en Lomas de Zamora, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades en una causa abierta desde 2021. Esta pesquisa investiga presuntas maniobras para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández y hacerse de dólares oficiales.

Capuchetti solicitó copias de las demás causas en curso, incluyendo el expediente en Lomas de Zamora, con el fin de reconstruir la ruta del dinero y determinar si existe un patrón común en las operatorias investigadas.

Adicionalmente, Sur Finanzas fue mencionada en el caso ANDIS, vinculada al uso de la aplicación de criptomonedas Neblockshain, desarrollada por la empresa de Vallejo, para convertir fondos presuntamente provenientes de coimas. Este hecho también derivó en un allanamiento reciente a la financiera.