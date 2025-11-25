Setecientos mil dólares sin explicar: la pareja de Ornella Calvete también renunció al ministerio de Economía

Javier Cardini, quien se desempeñaba como subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, presentó su dimisión este martes al quedar formalmente involucrado en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Escándalo Renunció al ministerio de Economía Ornella Calvete, la hija de uno de los involucrados en las coimas de la ANDIS

La renuncia de Cardini, pareja de la exfuncionaria Ornella Calvete, se produce en medio del avance judicial liderado por el fiscal Franco Picardi. Calvete, quien era Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la misma cartera económica, ya había dimitido la semana pasada.

Vínculos con la red de coimas y dinero no justificado

El caso pone nuevamente el foco en los altos cargos que ocupaban los involucrados en el Ministerio de Economía. Cardini y Calvete son concubinos y sus nombres aparecieron en las escuchas de la causa ANDIS.

La pareja está implicada en una red que supuestamente manipulaba la compra de insumos costosos para la ANDIS, a través de adjudicaciones direccionadas y presuntos retornos. La investigación se centra en la figura de asociación ilícita y ya cuenta con 16 imputados, incluyendo al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Los delitos investigados involucran la compra millonaria de medicamentos y tratamientos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

El quiebre decisivo en la situación judicial de la pareja ocurrió a raíz del allanamiento realizado en su domicilio de San Telmo (aunque una fuente también menciona una de las torres de Puerto Madero). En el operativo, se encontraron 700.000 dólares en efectivo que Ornella Calvete no pudo justificar, un hallazgo que precedió a su propia dimisión.

Las escuchas y la sospecha de obstrucción

La aparición del nombre de Cardini en las escuchas telefónicas aceleró su salida del Gobierno. En el expediente elaborado por el fiscal Picardi, se reproduce una conversación del 9 de octubre de 2025 entre Miguel Ángel Calvete (padre de Ornella, también investigado como posible nexo entre ANDIS y proveedores privados) y una exfuncionaria de la ANDIS. En esa transcripción, Miguel Ángel Calvete solicitaba el teléfono de "Javier, del novio de Ornella".

Asimismo, existen indicios de que la pareja intentó obstaculizar el operativo judicial. Calvete, según reconstrucciones de los investigadores, alertó a su padre sobre la presencia policial en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. Durante los procedimientos, además del dinero, se incautaron documentos clave y dispositivos electrónicos, alimentando la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores.