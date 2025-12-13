sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 18°

Un "Águila Herida" y detenida: cayó tras entrar a una casa de Albardón para robar y forcejear con un policía

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en una vivienda ubicada en calle Arenales y Pizarro. El sospechoso fue sorprendido dentro del domicilio, intentó resistirse y terminó reducido por personal policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fc7daec3-c18f-4c55-b6a2-07d46e0feca8

Un intento de robo terminó con un detenido en Albardón durante la mañana de este viernes. El protagonista fue un sujeto conocido como “Águila Herida”, domiciliado en el Barrio Kirchner, quien fue sorprendido dentro de una vivienda cuando presuntamente se disponía a sustraer elementos.

Lee además
entraron a robar a una casa de chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos iran al penal
Flagrancia

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal
El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.
En San Juan

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 10:45 en una casa ubicada en la intersección de calles Arenales y Pizarro. Los damnificados advirtieron la presencia del sospechoso a través de las cámaras de seguridad del domicilio y alertaron de inmediato a la Policía.

Un motorista de la Comisaría 18ª ingresó a la vivienda y encontró al individuo revisando y acomodando distintos objetos con intenciones de robo. Al ser descubierto, el sujeto forcejeó con el efectivo policial, aunque finalmente fue reducido y aprehendido en el lugar.

Tras el procedimiento, intervino el Ayudante Fiscal de la UAT junto al fiscal de turno, quienes dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El detenido fue trasladado a la Comisaría 18ª de Albardón y quedó vinculado a una causa por Robo Simple en grado de Tentativa.

Temas
Seguí leyendo

Violentaron una ventana y desvalijaron la casa de un vecino de Chimbas

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Cayó "El Larguirucho" tras manejar una moto robada en el Barrio La Estación

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

Le fracturó la cara a su madre y ahora pagará $40.000 y trabajará gratis para zafar de la causa penal

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: tremendo choque en cadena en calle 5 termino con una camioneta a la fuga y varios vehiculos danados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Te Puede Interesar

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan
Infraestructura sanitaria

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

Por Miriam Walter
Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
Dolor

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito

Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero: empatan sin goles
Liga Profesional

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero: empatan sin goles

El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete