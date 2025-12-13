Un "Águila Herida" y detenida: cayó tras entrar a una casa de Albardón para robar y forcejear con un policía

Un intento de robo terminó con un detenido en Albardón durante la mañana de este viernes. El protagonista fue un sujeto conocido como “ Águila Herida ”, domiciliado en el Barrio Kirchner , quien fue sorprendido dentro de una vivienda cuando presuntamente se disponía a sustraer elementos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 10:45 en una casa ubicada en la intersección de calles Arenales y Pizarro. Los damnificados advirtieron la presencia del sospechoso a través de las cámaras de seguridad del domicilio y alertaron de inmediato a la Policía.

Un motorista de la Comisaría 18ª ingresó a la vivienda y encontró al individuo revisando y acomodando distintos objetos con intenciones de robo. Al ser descubierto, el sujeto forcejeó con el efectivo policial, aunque finalmente fue reducido y aprehendido en el lugar.

Tras el procedimiento, intervino el Ayudante Fiscal de la UAT junto al fiscal de turno, quienes dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El detenido fue trasladado a la Comisaría 18ª de Albardón y quedó vinculado a una causa por Robo Simple en grado de Tentativa.