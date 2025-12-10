Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.
Desde febrero del próximo año, cuatro nuevas carreras técnicas universitarias se podrán estudiar en 6 departamentos mineros sanjuaninos. Se trata de marketing digital, seguridad ambiental, industria alimentaria y maquinaria pesada, que serán dictadas por profesionales de la UNSJ y la UCCuyo bajo la modalidad de aula híbrida. Estas carreras están destinadas a jóvenes de Sarmiento, Ullum, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia.
Las nuevas tecnicaturas que se dictarán en modalidad a distancia, permitirán ampliar la oferta educativa y fortalecer la infraestructura con seis nuevas aulas híbridas que se suman a las existentes, según destacaron las autoridades. Al mismo tiempo, indicaron, contribuirán a fortalecer la empleabilidad y reducir el desarraigo en estas zonas alejadas de la ciudad.
Con este fin, se firmaron actas complementarias en el marco del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, que oportunamente se rubricó entre el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan.
Las nuevas carreras son:
Marketing Digital
Seguridad Ambiental
Industria Alimentaria
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Las dos primeras serán dictadas por la Universidad Católica de Cuyo, mientras que las restantes estarán a cargo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Todas se ofrecerán bajo la modalidad a distancia, con apoyo en aulas híbridas equipadas con tecnología y conectividad para garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a la capital.
Actualmente, el sistema de aulas híbridas ya permite cursar otras tecnicaturas:
- Operaciones de Mina y Procesamiento de Minerales (UNSJ)
- Administración de Empresas y Desarrollo de Software (UCCuyo)
Con esta ampliación, San Juan contará con ocho tecnicaturas universitarias en modalidad híbrida y doce aulas distribuidas en los departamentos mineros. Se espera alcanzar a 900 estudiantes. Dada la relevancia que esto significa para las comunidades, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó: “Debemos confiar en los jóvenes porque nosotros ya hemos transitado nuestro tiempo, pero sí es nuestro compromiso brindarles las herramientas de formación académica para que puedan estar a la altura de los desafíos actuales y también de las comunidades que integran".
Participaron de la firma:
- Gobierno de la Provincia de San Juan
Dr. Juan Pablo Perea Fontivero – ministro de Minería
Lic. Silvia Sara Fuentes Giménez – ministra de Educación
- Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)
Lic. Maria Laura Simonassi – Rectora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C.P. María Alejandra Segovia – Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Lic. Mauro O. Berges – Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Mg. Ing. Tadeo Berenguer – Rector
Dra. Ing. Andrea Díaz – Decana de la Facultad de Ingeniería
Dr. Bioing. Pablo Federico Diez – Secretario de Ciencia y Técnica