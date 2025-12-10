miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Listado

Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

Las clases serán dictadas por profesionales de la UNSJ y la UCCuyo bajo la modalidad de aula híbrida, a partir de febrero de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.

Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.

Desde febrero del próximo año, cuatro nuevas carreras técnicas universitarias se podrán estudiar en 6 departamentos mineros sanjuaninos. Se trata de marketing digital, seguridad ambiental, industria alimentaria y maquinaria pesada, que serán dictadas por profesionales de la UNSJ y la UCCuyo bajo la modalidad de aula híbrida. Estas carreras están destinadas a jóvenes de Sarmiento, Ullum, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia.

Lee además
cuales fueron las carreras con mas preinscriptos en la universidad catolica y la unsj
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.
Reclamo

Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Las nuevas tecnicaturas que se dictarán en modalidad a distancia, permitirán ampliar la oferta educativa y fortalecer la infraestructura con seis nuevas aulas híbridas que se suman a las existentes, según destacaron las autoridades. Al mismo tiempo, indicaron, contribuirán a fortalecer la empleabilidad y reducir el desarraigo en estas zonas alejadas de la ciudad.

Con este fin, se firmaron actas complementarias en el marco del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, que oportunamente se rubricó entre el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan.

Las nuevas carreras son:

  • Marketing Digital
  • Seguridad Ambiental
  • Industria Alimentaria
  • Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Las dos primeras serán dictadas por la Universidad Católica de Cuyo, mientras que las restantes estarán a cargo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Todas se ofrecerán bajo la modalidad a distancia, con apoyo en aulas híbridas equipadas con tecnología y conectividad para garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a la capital.

Actualmente, el sistema de aulas híbridas ya permite cursar otras tecnicaturas:

- Operaciones de Mina y Procesamiento de Minerales (UNSJ)

- Administración de Empresas y Desarrollo de Software (UCCuyo)

Con esta ampliación, San Juan contará con ocho tecnicaturas universitarias en modalidad híbrida y doce aulas distribuidas en los departamentos mineros. Se espera alcanzar a 900 estudiantes. Dada la relevancia que esto significa para las comunidades, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó: “Debemos confiar en los jóvenes porque nosotros ya hemos transitado nuestro tiempo, pero sí es nuestro compromiso brindarles las herramientas de formación académica para que puedan estar a la altura de los desafíos actuales y también de las comunidades que integran".

image

Participaron de la firma:

- Gobierno de la Provincia de San Juan

Dr. Juan Pablo Perea Fontivero – ministro de Minería

Lic. Silvia Sara Fuentes Giménez – ministra de Educación

- Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)

Lic. Maria Laura Simonassi – Rectora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

C.P. María Alejandra Segovia – Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Lic. Mauro O. Berges – Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas

- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

Mg. Ing. Tadeo Berenguer – Rector

Dra. Ing. Andrea Díaz – Decana de la Facultad de Ingeniería

Dr. Bioing. Pablo Federico Diez – Secretario de Ciencia y Técnica

Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

La Feria Agroproductiva se muda a las cercanías de la Catedral: conocé los detalles de la propuesta

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

La Subcomisaría de Los Berros fue refaccionada para optimizar su funcionamiento

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica

Video: una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes, ¿de qué se trata?

¡Lo que la lluvia nos dejó! Los videos de una sanjuanina muy atrevida y la caída del niño "Mirá Marta"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
agua negra: el paso a paso para cruzar a chile sin demoras video
Tiempo en Chile

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.
Reclamo

Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

El Pachón, en Calingasta, es el caso más crítico: la presencia de un glaciar de roca impide incluso presentar el Informe de Impacto Ambiental mientras no se aclare la Ley de Glaciares. (foto: Linkedlin El Pachón)
La minería local, expectante

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían