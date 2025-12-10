Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.

Desde febrero del próximo año, cuatro nuevas carreras técnicas universitarias se podrán estudiar en 6 departamentos mineros sanjuaninos. Se trata de marketing digital, seguridad ambiental, industria alimentaria y maquinaria pesada, que serán dictadas por profesionales de la UNSJ y la UCCuyo bajo la modalidad de aula híbrida . Estas carreras están destinadas a jóvenes de Sarmiento, Ullum, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia.

Reclamo Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Educación Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

Las nuevas tecnicaturas que se dictarán en modalidad a distancia, permitirán ampliar la oferta educativa y fortalecer la infraestructura con seis nuevas aulas híbridas que se suman a las existentes, según destacaron las autoridades. Al mismo tiempo, indicaron, contribuirán a fortalecer la empleabilidad y reducir el desarraigo en estas zonas alejadas de la ciudad.

Con este fin, se firmaron actas complementarias en el marco del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, que oportunamente se rubricó entre el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan.

Las nuevas carreras son:

Marketing Digital

Seguridad Ambiental

Industria Alimentaria

Mantenimiento de Maquinaria Pesada

Las dos primeras serán dictadas por la Universidad Católica de Cuyo, mientras que las restantes estarán a cargo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Todas se ofrecerán bajo la modalidad a distancia, con apoyo en aulas híbridas equipadas con tecnología y conectividad para garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a la capital.

Actualmente, el sistema de aulas híbridas ya permite cursar otras tecnicaturas:

- Operaciones de Mina y Procesamiento de Minerales (UNSJ)

- Administración de Empresas y Desarrollo de Software (UCCuyo)

Con esta ampliación, San Juan contará con ocho tecnicaturas universitarias en modalidad híbrida y doce aulas distribuidas en los departamentos mineros. Se espera alcanzar a 900 estudiantes. Dada la relevancia que esto significa para las comunidades, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó: “Debemos confiar en los jóvenes porque nosotros ya hemos transitado nuestro tiempo, pero sí es nuestro compromiso brindarles las herramientas de formación académica para que puedan estar a la altura de los desafíos actuales y también de las comunidades que integran".

image

Participaron de la firma:

- Gobierno de la Provincia de San Juan

Dr. Juan Pablo Perea Fontivero – ministro de Minería

Lic. Silvia Sara Fuentes Giménez – ministra de Educación

- Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)

Lic. Maria Laura Simonassi – Rectora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

C.P. María Alejandra Segovia – Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Lic. Mauro O. Berges – Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas

- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

Mg. Ing. Tadeo Berenguer – Rector

Dra. Ing. Andrea Díaz – Decana de la Facultad de Ingeniería

Dr. Bioing. Pablo Federico Diez – Secretario de Ciencia y Técnica