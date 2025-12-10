Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.

El cauce del Río Blanco, que atraviesa el Puente Blanco, ubicado justo en el límite entre Rivadavia y Zonda, suele permanecer seco durante gran parte del año. Sin embargo, cuando se producen crecidas repentinas el agua se desborda, lo que, según denuncian los vecinos, pone en riesgo a todos los que transitan por la zona. La situación ya se vivió en enero de este año y volvió a repetirse el fin de semana pasado.

Tras los últimos episodios, quienes viven en las inmediaciones aseguran que el problema se debe al insuficiente mantenimiento del cauce por parte del Departamento de Hidráulica, lo que provoca que el material arrastrado por las lluvias reduzca cada vez más la profundidad del río y aumente el riesgo de desborde. “Pedimos que envíen máquinas a limpiar el lecho; si vuelve a llover, nuestras casas estarán en peligro y quienes transitan por la zona, también”, comentó María Angélica Marín de Keib, vecina de la zona.

Al tiempo que expresó su preocupación por el estado del cauce: “Ya pedimos que envíen máquinas a limpiar el lecho del río. Las últimas lluvias lo llenaron de piedra y greda, dejando apenas 1,40 metros entre el fondo y la base del puente. Si vuelve a llover, nuestras casas —que están al lado del Puente Blanco— correrán peligro. Además, se cortará el camino de entrada y salida a Zonda por Rivadavia. Si a eso sumamos que los badenes de Ullum también se llenan de agua, Zonda quedará totalmente incomunicado. Ni hablar del turismo, ya que el departamento es un polo gastronómico y es paso obligado para quienes visitan Punta Negra”.

“El cauce pierde profundidad y no soporta la cantidad de agua; si no limpian, va a ocurrir una tragedia”, sostuvo.

Otro vecino coincidió en el diagnóstico y aportó más detalles sobre el problema: “Todo el acarreo que viene desde arriba se va acumulando y no se hace la limpieza correspondiente. El cauce tiene cada vez menos profundidad y no alcanza para soportar la cantidad de agua que baja; como consecuencia, se rebasa. La crecida llega desde la zona conocida como Estancia Maradona, pasa por los puestos, ingresa por Sierras Azules y baja hacia la derecha por las márgenes de la Ruta 12. Todo ese material queda como sedimento y forma un tapón en la zona del puente”.

El vecino agregó que esta situación afecta no sólo a quienes viven en las cercanías, sino también a todos los que circulan hacia Zonda y al turismo que se dirige al Dique Punta Negra, uno de los destinos más elegidos en verano.

“Presentamos el reclamo a Hidráulica y nos dijeron que debíamos ir a la delegación municipal, pero el municipio no puede hacer esa tarea: corresponde a la Provincia. Necesitamos que se realice la limpieza como corresponde, con las máquinas necesarias y personal idóneo. Hoy el puente tiene sólo 1,40 metros de altura útil debido al sedimento acumulado, y cuatro bocas de tres metros. Es lógico: si vos tapás algo, se llena de agua y se rebalsa. Hay que limpiar desde arriba para que el arrastre no sea tan importante. El problema es que en general está todo sucio en la zona porque no se realizan tareas de desmonte habituales. Cuando llueve en la altura, pasa esto. Si no limpian, va a ocurrir una tragedia, porque en cualquier momento el agua se va a llevar un vehículo. Es un peligro”.

La situación, en videos