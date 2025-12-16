martes 16 de diciembre 2025

Mercado cambiario

El dólar retoma las subas tras los anuncios y llega a su nivel más alto en lo que va del mes

El minorista avanza quince pesos. El riesgo país se acomoda en 1580 puntos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar tuve un leve repunte en su valor tras los anuncios de las últimas horas.

Minutos después de que el ministro Luis Caputo sostuviera que los cambios en las bandas de flotación no van a acelerara la suba del dólar, la cotización minorista tuvo una corrección del 1%, saltó 15 pesos y llegó a $ 1.480, el valor más alto en lo que va del mes. Con esto emparda el precio del dólar blue que el lunes se había recuperado 35 pesos tras los anuncios,

Así, la cotización del banco Nación sigue la tendencia que habían mostrado el lunes los dólares financieros, tras los anuncios del Banco Central sobre los cambios en las bandas. El contado con liqui avanzó 1,3% y llegó a $ 1.528.

El lunes, el Central anunció que a partir de enero, las bandas de flotación se actualizarán según el dato de inflación más reciente. Así, en el comienzo del 2026 se ajustará por el 2,5% que marcó el índice de precios al consumidor de noviembre, lo que llevaría al techo de la banda de los $ 1.518 actuales a $ 1.556.

La medida del Central apunta a que el dólar deje de atrasarse frente a los precios, ya que hasta ahora la corrección de la banda era del 1% mensual, mientras la inflación corre arriba de 2%. De todos modos, esto no necesariamente supone que el dólar vaya a subir en ese porcentaje.

El lunes el presidente del Banco Central, Santiago Basuli, y este martes el ministro de Economía Luis Caputo, aseguraron que esto no implica un salto en la cotización.

Días previos del dólar

El dólar venía estable tras la suba marcada que tuvo antes de las elecciones de octubre y que lo llevó a tocar los $ 1.575. Desde ahí fue bajando y en lo que transcurrió de este mes casi no había tenido cambios, ya que apenas avanzó 0,3%, contra una inflación que se proyecta en al zona de 2,3%.

Mientras el dólar se reacomoda al alza, el riesgo país se mueve a la baja. El indicador de JP Morgan que mide el sobrecosto de la deuda argentina, cae a 580 puntos, el nivel más bajo desde enero pasado.

FUENTE: Clarín

