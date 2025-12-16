El Gobierno tuvo superávit fiscal en noviembre: acumula un 1,7% del PBI en lo que va del año

A pesar de la caída de la recaudación por el nivel de actividad y las medidas de alivio para el campo en la previa de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo , consiguió tener superávit fiscal y financiero en noviembre y, a un mes de que termine el año, ya cumplió con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que era del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI). De todos modos, resta conocer la cifra de diciembre, un mes que suele ser deficitario.

“En noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones”, escribió en la red social X. Así, en los primeros once meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB.

Un resultado al que se llegó con una reducción del gasto primario en un 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024. Mientras que a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% i.a.

“Además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación”, afirmó Caputo entre los que se destacan el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

En termino de los ingresos, el mes alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +16,3% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).

Mientras que los gastos alcanzaron los $9.274.641 millones (+12,7% i.a.), en lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.497.181 millones (+17,5% i.a.) y las remuneraciones alcanzaron los $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

En cuanto al financiero, el equipo económico, decidió compararlo con lo que sucedía en noviembre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y candidato a presidente. En ese momento se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre”, comentó el ministro.

El dato fue festeja por integrantes del equipo económico como el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Martín Vauthier, quien remarcó que el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales en el anteúltimo mes del año. Lo que habla de que el orden macroeconómico es un compromiso absoluto que logro proteger a la población del efecto del colapso de la demanda de dinero en los meses previos a las elecciones. También por su par, Felipe Núñez, quien marcó que estamos el Gobierno acumula 22 de 23 meses de superávit fiscal.

El desafío de diciembre

En la última revisión con el FMI, Caputo se comprometió a acumular un superávit fiscal primario del 1,6% del PBI durante el 2025. Pero en el último bimestre del año, el equipo económico enfrenta mayores gastos. Uno de ellos es el pago de los aguinaldos en diciembre-enero, una variable que en el pasado le ha hecho tener déficit.

El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, definió a diciembre como el mes complicado por el pago de los aguinaldos tanto a empleados como jubilados. Que se sumará a la tensión por la quita de retenciones de septiembre, que tuvo un costo fiscal de 0,19% del PBI. Aunque del el gasto habrá factores que juegan a favor como la actualización de tarifas que reduce el gasto en subsidios

FUENTE: Infobae