sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Tras décadas de servicio, sismos y transformaciones, el puente permanece como un testigo silencioso del Este sanjuanino. El drone de Tiempo de San Juan registró el estado actual del histórico puente de hierro que unió 9 de Julio con Caucete desde 1936. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

A metros de la vieja traza de la Ruta 20, un gigante de hierro marca la bienvenida a Caucete desde el Gran San Juan. Desde arriba, el drone de Tiempo de San Juan mostró la imagen completa: un puente de hierro inmenso, oscurecido por el óxido y rodeado de yuyos altos, que permanece aferrado al paisaje como si se negara a desaparecer. Es el histórico puente de entrada, ese que durante décadas fue la puerta de acceso al departamento y que hoy sobrevive como un esqueleto de acero detenido en el tiempo.

Lee además
El histórico club, desde el cielo. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia
Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"

Inaugurado el 27 de abril de 1936, el puente no solo unió 9 de Julio con Caucete: unió también dos formas de vida. Antes de su existencia, cruzar el río San Juan era una aventura incierta, un desafío que dependía de los míticos cuarteadores, esos hombres que guiaban carros y personas entre correntadas caprichosas. La obra había empezado a gestarse en tiempos del gobernador Amable Jones, pero tardó quince años en concretarse. Cuando finalmente quedó habilitado, cambió para siempre el pulso del Este.

Embed - Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Por allí salieron las grandes cosechas que hicieron crecer la zona, y por allí llegaron los materiales que impulsaron la explotación de tierras, la construcción de casas, bodegas, galpones y sueños. Fue un puente que no solo conectó geografías: conectó el progreso con la vida cotidiana de un departamento que comenzaba a expandirse.

image

A lo largo de su existencia resistió pruebas que hubieran derribado cualquier otra estructura. Soportó los terremotos de 1944 y 1977, aferrado a sus vigas como si tuviera memoria propia. Pero el tiempo, siempre implacable, terminó por quebrarlo. La caída de dos de sus tramos dejó al viejo puente inhabilitado, y fue entonces cuando la modernidad avanzó: a su costado se levantó un nuevo puente a comienzos de los 2000. Aun así, el antiguo continuó ahí, firme en su terquedad de hierro, y hasta resistió el sismo de 2021.

image

Actualmente, desde el aire, el puente aparece quieto, oxidado, inmóvil. Ya no es paso ni camino: es recuerdo. Un testigo silencioso de la historia de Caucete, un guardián metálico que observa cómo la vida continúa a su alrededor mientras él permanece suspendido en su propia eternidad.

Temas
Seguí leyendo

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

El guiño bien sanjuanino de Abel Pintos sobre su visita a la Fiesta de Santa Lucía

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda

A dos años de la presidencia de Javier Milei ¿qué puntaje le ponen los sanjuaninos?

Las nuevas ofertas académicas de la UNSJ para seis departamentos clave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del snack al plato gourmet: cuanto cuesta comer en la serena
Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

Te Puede Interesar

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias
Pelea por un banco

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

Por Miriam Walter
El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero
Liga Profesional

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados