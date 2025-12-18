El Barrio Ara San Juan estrenó su plaza y sumó un nuevo espacio de encuentro para los vecinos

El Barrio Ara San Juan vive un nuevo capítulo en su crecimiento urbano. Este miércoles, la intendenta de Chimbas , Daniela Rodríguez , encabezó junto a vecinos la inauguración de la nueva plaza del barrio, un espacio completamente renovado que se convierte en punto de encuentro, recreación y memoria colectiva.

La obra implicó una intervención integral del predio, comenzando por la preparación del terreno y la demolición de veredas que se encontraban deterioradas, las cuales fueron reconstruidas desde cero. Además, se realizaron tareas de nivelación y compactación para la base del contrapiso, se ejecutaron 220 metros de cordón cuneta y 150 metros de cordón zapata, y se construyeron cunetas de hormigón tipo artesa, de formato semicircular. El espacio también fue adaptado con cuatro rampas de acceso que garantizan la circulación inclusiva.

La plaza cuenta ahora con nuevo equipamiento urbano, entre ellos bancos de hormigón y cestos para residuos, además de un cierre lateral realizado con placas y postes premoldeados que delimitan y ordenan el lugar. En materia ambiental, se forestó el predio con 12 árboles y plantas ornamentales, y se sembraron 550 metros cuadrados de césped, aportando verde y frescura al entorno.

Pensada para todas las edades, la plaza incorpora juegos infantiles como mangrullo, columpios y trepador, además de dos ejercitadores destinados a la actividad física. La iluminación también fue renovada con la colocación de seis columnas con luminarias ornamentales tipo Apolo de 100 watts, que permiten disfrutar del espacio en horarios nocturnos con mayor seguridad.

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración estuvo marcado por la presentación del mural y la identificación oficial del lugar como Plaza Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, en homenaje al tripulante del submarino ARA San Juan, reafirmando el compromiso del barrio con la memoria y el reconocimiento.

La obra se concretó mediante una inversión conjunta entre fondos municipales y el aporte de una empresa privada. Desde el municipio destacaron que la plaza se suma al pavimento recientemente ejecutado en el barrio.