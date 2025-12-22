lunes 22 de diciembre 2025

Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

El Subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Bustamante, confirmó que se aplicará el principio precautorio para investigar si existen prácticas prohibidas por la ley provincial que cuida sobre los rompetormentas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La creciente preocupación de los habitantes del departamento de Valle Fértil por la supuesta presencia de presuntos aviones rompetormentas ya llevó al Gobierno provincial a tomar medidas institucionales concretas. Héctor Bustamante, subsecretario de Desarrollo Sustentable de Medio Ambiente de San Juan, confirmó que se ha coordinado la creación de una mesa de investigación con el objetivo de identificar el origen de estos vuelos y estudiar sus posibles efectos en la atmósfera. Esta iniciativa surge tras las constantes manifestaciones de sectores ambientalistas y una presentación judicial impulsada por el intendente y el cuerpo de concejales de Valle Fértil.

Valle Fértil, uno de los paisajes más verdes de San Juan, atraviesa una fuerte sequía hace meses. 
la unsj dictara una importante carrera en un departamento alejado de san juan
El contexto de esta problemática no es reciente, ya que las denuncias por manipulación climática tienen antecedentes que se remontan al año 2013. Originalmente, el debate comenzó en el departamento de Sarmiento con los denominados cañones antigranizo, para luego trasladarse a la preocupación actual por los sobrevuelos en Valle Fértil. Ante esta situación, el año pasado se dictó una ley provincial que suspende por 30 meses cualquier sistema, artefacto o práctica que pueda generar modificaciones climáticas, estableciendo además la obligatoriedad de crear un registro de operadores, aunque actualmente no existen empresas de este rubro habilitadas en San Juan, según dijo el funcionario este lunes en diálogo con Radio Sarmiento.

La nueva mesa de investigación estará integrada por un núcleo central compuesto por las autoridades de Valle Fértil en sus distintos poderes y la Secretaría de Ambiente, pero también sumará a sectores clave como la Secretaría de Agua y Energía y el área de Ciencia y Técnica. Un aspecto fundamental será la participación del sector académico, convocando a la Universidad para aportar rigurosidad científica y técnica a un debate que, hasta ahora, se ha dividido entre los testimonios de los vecinos y las dudas sobre la factibilidad química de disolver una tormenta por completo. Según Bustamante, es esencial contar con una metodología que permita identificar los aviones o, al menos, realizar estudios precisos sobre lo que ocurre en los cielos sanjuaninos.

Desde el punto de vista técnico, existe una gran controversia sobre si la tecnología disponible realmente permite disipar nubes, dada la inmensa energía involucrada en los procesos atmosféricos. Sin embargo, el subsecretario Bustamante señaló que, si bien la manipulación climática es difícil, no se puede descartar que existan alteraciones, por lo que se aplica el principio precautorio del derecho ambiental internacional, el cual dicta que ante la duda y la posibilidad de daño, se debe actuar preventivamente. Los vecinos reportan estelas sospechosas y el objetivo de la mesa será determinar si se trata de un proceso normal de condensación por la altura y el clima o si efectivamente se están arrojando sustancias como el yoduro de plata para evitar el granizo.

En cuanto a la logística de estos vuelos, las investigaciones preliminares indican que en San Juan no existen aviones con las características especiales necesarias para estas tareas, las cuales requieren volar a gran altura y en condiciones climáticas adversas, según sostuvo el subsecretario. Bustamante mencionó como antecedente que la provincia de Mendoza tuvo un programa oficial de este tipo, pero lo abandonó recientemente debido a que los altos costos operativos no se traducían en resultados exitosos significativos. Por ello, la mesa también prevé tomar contacto con provincias vecinas para descartar que aviones procedentes de otros aeropuertos estén operando sobre territorio sanjuanino, una posibilidad que las autoridades mendocinas ya habían negado en consultas previas realizadas años atrás.

La primera reunión formal de este espacio de investigación está prevista para el mes de enero, una vez que todas las áreas involucradas se restituyan en sus funciones tras el receso. A través de este esfuerzo conjunto entre el poder político y el académico, se busca brindar una respuesta definitiva a la comunidad de Valle Fértil y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia.

