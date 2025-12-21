El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Augusto Batalla no tuvo su mejor noche defendiendo el arco de Rayo Vallecano . Si bien es una de las garantías del elenco de Vallecas, ya que solo se perdió un partido en la temporada hasta el momento, regaló un gol en la caída de su equipo por 4-0 frente a Elche por la jornada 17 de La Liga.

Estudiantes, de oro Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

Hospitalizado El piloto Juan Cruz Yacopini sufre lesiones en las cervicales y no correrá el Rally Dakar 2026

El partido comenzó torcido, con un gol de Héctor Fort a los seis minutos de juego. Sin embargo, Rayo aguantó y se mantuvo en partido hasta que, promediando la hora y diez de encuentro y tras una pelota larga, Batalla salió muy lejos a intentar cortar el contragolpe pero fue eludido y todo terminó con Álvaro Rodríguez Muñoz empujándola a la red casi sin resistencia.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo porque casi sacándo del medio, los locales volvieron a convertir por medio de Germán Valera. Ya sobre el cierre, Martim Neto terminó de liquidar la historia para los dirigidos por Eder Sarabia y que en algún momento supo tener la conducción de Sebastián Beccacece .

De esta forma, Elche se mantiene en la novena posición con 22 unidades, una menos que Athletic Bilbao, y sueñan con poder meterse en competiciones europeas. En el caso de Rayo Vallecano, cayó hasta el puesto 15 de la clasificación con 18 puntos, a dos de Girona, que ocupa la última plaza de la zona de descenso directo.

Mirá el blooper de Batalla