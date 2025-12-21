domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

El portero argentino que juega en España la pasó mal en un partido, ya que no solo perdió 4 a 0 sino que regaló un gol por una mala salida. Mirá cómo se ganó el famoso "para qué te traje".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-21 181447

Augusto Batalla no tuvo su mejor noche defendiendo el arco de Rayo Vallecano. Si bien es una de las garantías del elenco de Vallecas, ya que solo se perdió un partido en la temporada hasta el momento, regaló un gol en la caída de su equipo por 4-0 frente a Elche por la jornada 17 de La Liga.

Lee además
el piloto juan cruz yacopini sufre lesiones en las cervicales y no correra el rally dakar 2026
Hospitalizado

El piloto Juan Cruz Yacopini sufre lesiones en las cervicales y no correrá el Rally Dakar 2026
fabricio perez y la historia de unos padres que acompanaron, esperaron y nunca dejaron de confiar video
Estudiantes, de oro

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

El partido comenzó torcido, con un gol de Héctor Fort a los seis minutos de juego. Sin embargo, Rayo aguantó y se mantuvo en partido hasta que, promediando la hora y diez de encuentro y tras una pelota larga, Batalla salió muy lejos a intentar cortar el contragolpe pero fue eludido y todo terminó con Álvaro Rodríguez Muñoz empujándola a la red casi sin resistencia.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo porque casi sacándo del medio, los locales volvieron a convertir por medio de Germán Valera. Ya sobre el cierre, Martim Neto terminó de liquidar la historia para los dirigidos por Eder Sarabia y que en algún momento supo tener la conducción de Sebastián Beccacece .

De esta forma, Elche se mantiene en la novena posición con 22 unidades, una menos que Athletic Bilbao, y sueñan con poder meterse en competiciones europeas. En el caso de Rayo Vallecano, cayó hasta el puesto 15 de la clasificación con 18 puntos, a dos de Girona, que ocupa la última plaza de la zona de descenso directo.

Mirá el blooper de Batalla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002851624495243482&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Tiene 20 años y tres títulos en Primera: Fabricio Pérez, el sanjuanino que volvió a gritar campeón con el Pincha

Manuel Iglesias Küster finalizó una experiencia única para un timonel sanjuanino

Estudiantes remontó ante Platense y levantó otra copa

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy

La historia de Nacif Farías, el hombre que trabajó en la cosecha, fue remisero en un Falcon y hoy camina al lado de Chiqui Tapia

La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fabricio perez y la historia de unos padres que acompanaron, esperaron y nunca dejaron de confiar video
Estudiantes, de oro

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa
Tapando baches

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista
El celu en la mira

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025
Análisis

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia
Tremendo susto

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad