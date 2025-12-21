El piloto Juan Cruz Yacopini sufre lesiones en las cervicales y no correrá el Rally Dakar 2026

El piloto argentino de rallys Juan Cruz Yacopini (Toyota Gazoo Racing), vigente campeón del mundo de Bajas, tiene comprometidas las vértebras cervicales C1 y C2, fruto del accidente sufrido al lanzarse al agua en una zona de poca profundidad en el dique de El Carrizal, en la provincia argentina de Mendoza, y habrá que esperar para confirmar el alcance de las lesiones, que le impedirán participar en el Rally Dakar 2026.

Cruz, de 26 años y que estaba empezando a prepararse para participar en el Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, se encuentra ingresado con pronóstico grave en la Clínica de Cuyo de la localidad de San Martín, que este domingo informó de que el deportista tiene "comprometidas las vértebras cervicales C1 y C2", además de confirmar la presencia de líquido en uno de sus pulmones, lo que le obliga a depender de respiración mecánica.

Según informaba el sábado el periódico Clarín, Cruz navegaba junto a amigos en una lancha por el dique cuando decidió lanzarse al agua; la poca profundidad de la zona le hizo impactar con el fondo. Los presentes le trasladaron de urgencia a un punto de encuentro donde le esperaba una ambulancia, que le trasladó al hospital. Durante ese viaje al centro hospitalario, el mendocino sufrió una parada cardiorrespiratoria, aunque los profesionales médicos consiguieron estabilizarle.

En el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato de San Martín le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular, y desde allí se le trasladó a la Clínica de Cuyo de la misma localidad, donde permanece ingresado.

Su equipo, el Toyota Gazoo Racing South Africa, emitió un comunicado en el que confirmó que el argentino no podrá estar en la próxima edición del Dakar. "Si bien los detalles son limitados y se basan en lo informado públicamente, la situación es claramente difícil. Dadas estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026", confirmó.

"En este momento, nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados. En nombre de todos en el Toyota Gazoo Racing South Africa, le deseamos fuerza y coraje durante este período difícil. El equipo continuará monitoreando la situación y proporcionará más información si se dispone de información apropiada y confirmada", apuntó.

Cruz participó en cinco ediciones en el Rally Dakar y en 2025 consiguió su mejor posición, séptimo en la categoría de coches, junto al copiloto catalán Dani Oliveras. También este año, se coronó campeón del Mundial de Bajas Cross-Country de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

FUENTE: Infobae